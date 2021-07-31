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東奧》麗寶摩天輪運動燈光點亮夜空 為奧運台灣健兒加油

2021/07/31 17:19

舉重女神郭婞淳打破奧運紀錄，勇奪首面金牌，摩天輪推出東奧系列燈光秀同慶。（麗寶樂園提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕2020東京奧運現正熱烈開打中，為了替台灣健兒加油，擁有全台最大摩天輪的麗寶樂園渡假區，即日起至8月8日，將在摩天輪播放東奧系列燈光秀，讓本次有參賽運動項目一併呈現，邀請民眾一起熱血應援。

位於台中麗寶樂園渡假區內的「Sky Dream天空之夢摩天輪」，為全台最大、全球前十大摩天輪，直徑達120公尺，海拔總高384米，是全台唯一可以從三條國道、高鐵列車、國際機場等重要交通設施都能看得見的摩天輪，夜間燈光秀更是一大亮點。

本次東京奧運累計奪牌紀錄已創下奧運史上台灣代表團的最佳紀錄，這次特別推出東奧系列燈光秀。東奧系列燈光秀自即日起至8月8日，每日晚間7點起播放至隔日早上5點，全長將近兩分鐘的燈光秀，除了有台灣代表團的紅白藍三色梅花動畫、射箭、體操吊環、拳擊、田徑、舉重、網球、馬術、自由車、羽球、桌球、高爾夫球、柔道、游泳、划船、輕艇，以及TW GO與愛心等圖案，除了替遠赴日本的台灣健兒應援，也希望在逐漸趨緩的疫情之中，鼓勵全民繼續努力，同時替醫護人員加油，用夜空中的燈光點亮希望。

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