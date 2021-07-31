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東奧羽球》中國內戰三局鏖戰79分鐘 陳雨菲退何冰嬌晉級金牌戰

2021/07/31 18:30

陳雨菲拍落何冰嬌，生涯首度挺進女單金牌戰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運羽球女單4強賽，今天上演「中國內戰」，中國女單一姐陳雨菲與同胞何冰嬌激戰79分鐘，歷經三局苦戰後以21：16、13：21、21：12贏球，生涯首度闖進奧運決賽，尋求個人首面奧運金牌。

陳雨菲與何冰嬌過去曾在國際賽交手6次，陳雨菲以2勝4敗落居下風，不過近期處於2連勝。

兩人都是生涯首度參加奧運，陳雨菲今天開局慢熱，進攻無法發揮，由何冰嬌掌控主動權，一度取得8：4領先，但陳雨菲逐漸回穩，再加上何冰嬌出現多次非迫性失誤，陳雨菲後來居上，頻頻調動對手，拉吊消耗何冰嬌的體力，首局就以21：16拿下。

何冰嬌在第2局打出5：1的開局，陳雨菲利用防守反擊，頻頻追進比分，何冰嬌積極調動陳雨菲收到好效果，先取得11：6的領先，不過和冰嬌隨後再出現多次失誤，讓對手追到11：13，所幸何冰嬌穩住領先優勢，以21：13搶下第2局。

陳雨菲第三局連拿5分，多次靠堅強防守化解何冰嬌的凌厲攻勢，先是取得11：5領先，隨後陳雨菲因不適接受治療，但不妨礙她的表現，陳雨菲最後以21：12帶走勝利，金牌戰對手將會是下一場戴資穎和辛度的勝方。

何冰嬌。（美聯社）

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