東奧》超越勝負的感動！ 沙國、以色列女將共創史詩畫面網讚爆

沙烏地阿拉伯女將Tahani Alqahtani（左）在柔道項目女子78公斤以上級，對上以色列選手Raz Hershko（右），賽後兩人相擁握手，留下史詩合影。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運再度讓世界看到超越勝負的感動！昨沙烏地阿拉伯（沙國）女將Tahani Alqahtani在柔道項目女子78公斤以上級，對上以色列選手Raz Hershko，非但沒有選擇退賽，賽後兩人相擁握手，留下史詩畫面，讓外界直呼感動。

過往因政治考量，有些來自阿拉伯或穆斯林國家的選手，若在體育競賽中碰上以色列選手，會選擇退賽來表明自己的立場，本屆東奧柔道項目中，就曾發生阿爾及利亞的努林（Fethi Nourine）、蘇丹的Mohamed Abdalrasool都選擇退賽，避免交手以色列選手布布爾（Tohar Butbul）。

請繼續往下閱讀...

在有2名先例下，外界好奇這場沙國女將對上以色列選手的比賽，是否能夠順利進行，結果雙方不僅完賽，在以色列女將贏下勝利後，兩人更互相擁抱、握緊手高高舉起以示團結。

兩位女將超越勝負的感動，在網路上掀起大量討論，許多外媒記者大讚：「畫面太美了，這才是真正的體育精神！」、「歷史性一刻，兩人都是贏家」，同時也有許多網友直呼：「為兩人感到驕傲」、「世代在轉變，未來是友誼、和平、團結的生活」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法