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東奧前線》戴資穎超棒！4強賽直落二力退辛度 勇闖羽球女單金牌戰

2021/07/31 19:04

戴資穎拍落辛度晉級金牌戰。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕世界球后戴資穎今天在東京奧運在女單4強賽，以21：18、21：12力退世界排名第7的印度好手辛度，不僅報了上屆里約奧運16強輸球之仇，小戴更確定叩關女單金牌戰，明晚8點20分爭金牌。

戴資穎昨晚以2：1逆轉泰國好手依瑟儂，創下台灣女單在奧運的最佳成績。小戴過去與辛度交手18次，握有13勝5負優勢，以及近3次交手全勝。不過，辛度在東奧展現不俗狀況，8強就直落二力挫日本好手山口茜，再來她專打大賽，曾在2016年里約奧運、BWF總決賽、世錦賽等重要賽事中擊敗過小戴。

戴資穎首局在技術暫停前以7：11落後，在下半局把速度加快並在18：18時連下3分，成功先馳得點。挾著首局逆轉的氣勢，戴資穎次局持續維持快速節奏，讓對手難以招架，技術暫停取得11：7領先，下半局又先連拿2分，

在倫敦奧運、里約奧運都在16強止步，戴資穎本屆以奪牌為終極目標，今日贏球後確定至少進帳銀牌，明晚8點20分將要尋求金牌榮耀，對手為世界排名第2的中國陳雨菲。（上稿時間：18:41 更新時間19：08）

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

戴資穎。（特派記者林正堃攝）

戴資穎拍落辛度晉級金牌戰。（特派記者林正堃攝）

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