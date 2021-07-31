東奧前線》李洋／王齊麟打敗中國巨塔組合 奪台灣羽球首面金牌

李洋／王齊麟奪下台灣羽球首面金牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰，生涯首次進軍奧運就摘金，也是本屆台灣代表團第2金，更是台灣羽球的奧運首金，兩人將各自收下2000萬國光獎金。

李洋／王齊麟本屆開低走高，小組賽最終才力退世界排名第1印尼組合吉德翁／蘇卡穆約，再來8強擊敗地主組合渡邊勇大／遠藤大由，以及昨日扳倒「大賽魔王」世界排名第2的印尼阿赫桑／塞帝亞萬，首闖奧運就晉級金牌戰。

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李洋／王齊麟奪下台灣羽球首面金牌。（特派記者林正堃攝）

李洋／王齊麟在2019年合體後，今日才是首度和中國組合李俊慧／劉雨辰交鋒，麟洋配即使首局一度落後4分，但下半局提升戰鬥力，不僅追平更取得超前，在19：18時，因對手回擊出界、掛網，連下2分漂亮搶下首局。

挾著首局後來居上的氣勢，麟洋配次局前段穩定發揮，技術暫停前取得11：5優勢，下半局更是不給對方太多機會，一路揚長而去，收下台灣羽壇奧運首金，兩人共同創造歷史。

李洋／王齊麟成功打下台灣羽球史上首面奧運金牌後，台灣代表團本屆共取2金、2銀、3銅，金牌數追平2004年雅典奧運，再來還有機會體操「鞍馬王子」李智凱、羽球世界球后戴資穎都有機會衝擊金牌，有機會締造台灣在奧運的最多金紀錄。（上稿時間20：45 更新時間20：53）

李洋／王齊麟奪下台灣羽球首面金牌。（特派記者林正堃攝）

李洋／王齊麟奪下羽球男雙金牌。（法新社）

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