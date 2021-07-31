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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧羽球》戴資穎戰辛度 戴父喊五五波

2021/07/31 18:01

戴資穎的父親戴楠凱（左2）今天和友人在高雄市運發局看比賽，為戴資穎的4強賽加油！（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕世界球后戴資穎今（31日）原訂下午5點50 分（上一場比賽有延遲）在東京奧運進行羽球女單4強賽，對上曾交手18次的印度一姊辛度（Pusarla Venkata Sindhu），戴資穎的父親戴楠凱在家鄉高雄為女兒加油，高雄市運發局特別提供場地觀看，對於這場重要賽事，戴爸說應該是五五波，打了就知輸贏了。

戴資穎過去與辛度曾在國際賽事上交手18次，並取得13勝5敗的優勢，不過上一屆2016年里約奧運時，小戴曾輸給辛度，辛度也一路進級拿下銀牌，這次兩人在4強賽碰頭，也是小戴的復仇對戰。

在昨天激烈的比賽後，戴楠凱說自己昨天還是睡得很好，向來都很好睡，比賽後有傳訊息給小戴，提醒她做好回收操，繼續加油、趕快休息，有擦傷趕快處理，　戴也都會回拳頭貼圖代表全力以赴，戴楠凱說，比賽期間盡量不影響她的生活作息。

對於戴資穎面對今天的比賽是否有很大的壓力，戴楠凱說，昨天的看她喊得很大聲，應該是壓力的釋放，心情上做個調整，最精彩的就是第3局10比7時，2人都很奮力救球，互有攻守，止一場精彩好球。

對於戴資穎賽後秀出雙腳擦傷照片，戴楠凱說，從電視畫面看她一摔就知道腳一定會有問題，但防護員應該都有馬上處理了，不會擔心，今天就看雙方上場的臨場表現。

戴資穎的父親戴楠凱說，昨天賽後傳訊息給女兒要她做好回收操，她回了拳頭的貼圖表示全力以赴。（記者許麗娟攝）

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