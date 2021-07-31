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東奧女排》中國衛冕軍慘遭淘汰 隊史最差戰績球迷崩潰

2021/07/31 18:09

上屆里約奧運金牌，來勢洶洶的中國女排原本志在連莊，本屆東京奧運卻一勝難求，預賽苦吞3連敗更已提前出局。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為上屆里約奧運金牌，來勢洶洶的中國女排原本志在連莊，本屆東京奧運卻一勝難求，預賽苦吞3連敗更已提前出局，這也是衛冕軍近10屆參賽以來，首度爆冷無緣8強，並締造隊史最差戰績，再度引發各界熱議。

其實中國女排原本還有一絲機會，必須「天助自助」才有望扭轉頹勢，但隨著今日同組的土耳其3：0大勝阿根廷、俄國奧會（ROC）直落3擊敗美國後，最後希望就被徹底粉碎，今晚對義大利之戰已無關勝負，中國娘子軍篤定率先被淘汰，如此結局令總教練郎平坦承：「很意外。」中國女排歷屆奧運勇奪3金，包括1984年洛杉磯、2004年雅典、上屆里約；這也是中國女排自1992年巴塞隆納後，相隔29再度預賽就落馬，當時僅8隊角逐拿到第7名。

本屆東奧女排共12隊，先分兩組捉對廝殺，各取4隊晉8強。中國女排其實5年前也曾在預賽輸了3場，吊車尾晉級最終照樣奪金，如今卻跌破專家眼鏡，開高走低低草草打包，已令中國球迷崩潰且罵聲四起。　

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