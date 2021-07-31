東奧游泳》教練跟「王太太」說抱歉 王冠閎：黃先生已宣示主權

台灣蝶王王冠閎。（記者朱沛雄攝）





〔記者吳孟儒／綜合報導〕「台灣蝶王」王冠閎在東京奧運200公尺蝶式拿下第13名，首度征奧的表現技驚四座，讓教練黃智勇猛讚，但他也跟眾多「王太太」們道歉，「在達成目標前，王先生（冠閎）只屬於我黃先生一人！」

王冠閎200公尺蝶式預賽繳出1分54秒44，取得分組第1，締造個人全國紀錄，且在所有選手中高居第2，準決賽則游出1分55秒52，排名第13；100公尺蝶式則在預賽止步。

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已結束賽事的王冠閎今已返抵台灣，黃智勇受訪時也不吝讚賞愛徒「未來無可限量」，他表示，會繼續努力朝設定目標邁進，而他也清楚，王冠閎的高顏值外圈粉無數，黃智勇說：「這幾天有很多王太太們，但我跟冠閎在達到目標之前，王先生只屬於我黃先生一人。」

王冠閎則笑答：「剛黃先生已經宣示主權了，真的謝謝大家支持，我會繼續加油。」他表示，會繼續努力，讓自己的表現配得上「台灣蝶王」的封號。

同樣首度叩關奧運的王星皓，這次在200公尺和400公尺混合式預賽止步，他在受訪時也稱讚身旁的王冠閎，「冠閎表現很好，讓大家看見游泳，也希望大家不只在奧運，其他國際賽事都能繼續支持游泳。」

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