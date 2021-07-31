東奧網球》悲情球王喬帥兩頭空 混雙退賽也無緣銅牌

喬柯維奇混雙退賽也無緣銅牌。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞當今世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），堪稱本屆東京奧運網球賽事最悲情的超級球星，昨日男單、混雙4強接連吞敗之後，今日甚至連一面銅牌「安慰獎」都沒拿到，五環殿堂爆冷空手而歸，足讓專家和國際賭盤的眼鏡跟著碎滿地。

現年34歲的喬帥，連續第4屆奧運出征，迄今一金難求，昨單打爆冷遭德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）3盤大逆轉，再度無緣集滿四大滿貫賽冠軍，外加奧運金牌的「生涯金滿貫」紀錄後，頭號種子今重整旗鼓，與年輕4歲的西班牙老冤家布斯塔（Pablo Carreno Busta）又歷經近3小時3盤纏鬥，仍以4：6、7：6（8：6）、3：6抱憾飲恨，未能繼2008年北京奧運再添一面男單銅牌。

請繼續往下閱讀...

喬帥力戰敗北，信心與士氣大受打擊，原定稍事休息，晚間混雙與女子搭檔史托揚諾維琪（NinaStojanovic）再拚銅牌戰，但他和隊友、教練團隊商量後，已經決定放棄這場比賽，也讓澳洲女單世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）／皮爾斯（John Peers）的組合，不戰而勝獲得銅牌。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法