晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧網球》悲情球王喬帥兩頭空 混雙退賽也無緣銅牌

2021/07/31 19:15

喬柯維奇混雙退賽也無緣銅牌。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞當今世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），堪稱本屆東京奧運網球賽事最悲情的超級球星，昨日男單、混雙4強接連吞敗之後，今日甚至連一面銅牌「安慰獎」都沒拿到，五環殿堂爆冷空手而歸，足讓專家和國際賭盤的眼鏡跟著碎滿地。

現年34歲的喬帥，連續第4屆奧運出征，迄今一金難求，昨單打爆冷遭德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）3盤大逆轉，再度無緣集滿四大滿貫賽冠軍，外加奧運金牌的「生涯金滿貫」紀錄後，頭號種子今重整旗鼓，與年輕4歲的西班牙老冤家布斯塔（Pablo Carreno Busta）又歷經近3小時3盤纏鬥，仍以4：6、7：6（8：6）、3：6抱憾飲恨，未能繼2008年北京奧運再添一面男單銅牌。　

喬帥力戰敗北，信心與士氣大受打擊，原定稍事休息，晚間混雙與女子搭檔史托揚諾維琪（NinaStojanovic）再拚銅牌戰，但他和隊友、教練團隊商量後，已經決定放棄這場比賽，也讓澳洲女單世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）／皮爾斯（John Peers）的組合，不戰而勝獲得銅牌。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。