東奧羽球》撕掉大賽軟手標籤 戴資穎終結辛度超狂紀錄

戴資穎。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕我國世界球后戴資穎生涯第3度出征奧運，力拚個人首面奧運獎牌，今天她克服「大賽軟手症」，在東京奧運羽球女單四強以以21：18、21：12力退印度一姐辛度，不僅報了上屆里約奧運16強輸球之仇，也終結對手大賽4進決賽的紀錄。

戴資穎生涯至今拿下過大大小小巡迴賽的冠軍，2018年在亞運奪下生涯首金，更締造過亞錦賽2連霸，但至今還差一個「大賽冠軍」在手，未曾在世錦賽和奧運奪得獎牌。反觀辛度在最近四屆奧運和世錦賽都闖進決賽，並在2019年奪下世錦賽金牌，成為印度第一人，同時也揮別「收銀員」的宿命。

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戴資穎6度參加世錦賽，生涯5度止步8強，而前兩次參加奧運都在16強淘汰出局，上屆里約奧運就是敗給辛度，小戴始終無法在「大賽冠軍」的頭銜上更進一步，這也讓外界批評她總是在大賽軟手。

不過，戴資穎在本屆東京奧運一路過關斬將，8強賽鏖戰三局險勝泰國一姐依瑟儂，4強賽再拍下有「大賽辛度」之稱的印度一姐，晉級金牌戰，確定有獎牌到手，小戴成功證明自己，撕掉外界「大賽軟手」的標籤。

戴資穎今日在東京奧運女單4強贏球後，確定至少能在本屆進帳1面銀牌，而明天晚間8點20分將要挑戰金牌任務，對手是世界排名第2的中國陳雨菲。

辛度。（美聯社）

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