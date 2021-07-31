東奧羽球》支持台灣拿金牌！麟洋配晉級賽後一舉動讓印尼球迷被圈粉

李洋／王齊麟。（資料照，特派記者林岳甫攝）

〔即時新聞／綜合報導〕我國奧運羽球男子雙打「麟洋配」李洋、王齊麟昨日（30日）對戰世界排名第二印尼的印尼阿赫桑及塞帝亞萬組合，以2比0的局數，順利搶下金牌戰的門票。事後，「麟洋配」向對手鞠躬致意的影片也讓許多印尼球迷心服口服，大讚支持他們拿金牌。

「麟洋配」昨日對戰印尼組合，首局21比11搶下，接著在第二局也以21比10的大分差取下，順利奪得金牌戰的門票，全程只花了不到半小時。賽後，一名網友在推特分享側錄影片，只見影片中李洋握住印尼選手的手，數度鞠躬致意，王齊麟也走向前與對手擁抱握手，禮貌舉動讓原PO直呼，「這兩人真是太有禮貌了！」

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影片曝光後，其他印尼球迷也紛紛留言，「真心支持台灣隊拿金牌」、「我本來很生氣的，現在看了覺得好窩心」、「天啊太有禮貌了，值得尊敬的對手」、「這是他們應得的」、「好少看到這麼友善的運動選手及對手」、「贏球也不會狂妄，太讚了」

Sopan banget sih ini anak 2???? pic.twitter.com/DwTsj31yvI — Hilda （@yoksmngtambiz） July 30, 2021

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