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東奧前線》未飆破全國紀錄 楊俊瀚只給自己勉強及格分數

2021/07/31 19:56

楊俊瀚。（體育署提供）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今晚在東奧男子100公尺預賽登場，他排在第1組第9道，楊俊瀚最後飆出10秒21為本季最佳表現，力壓日本好手多田修平的10秒22，取得分組第5。

這樣的成績滿意嗎?楊俊瀚說，「60分門檻。」他透露，賽前有查上一屆里約奧運成績，大概10秒20就有晉級下一輪的機會，東奧是「取3擇3」（分組最佳前3名，加上所有非分組前3名的選手，取最佳前3名），不會設秒數目標，只要最靠近分組第3名就有機會，「想法很簡單，沒有壓力放手去跑，享受比賽。」

雖然楊俊瀚說沒設秒數目標，但他生涯最佳紀錄、也就是全國紀錄10秒11，沒做為目標突破嗎?他說，「多少還是會，因為比賽時最佳成績，會覺得是自己的名片，大家分組出來，我也會去看其他選手最佳成績，這是對每個選手第一印象，所以一定會想突破個人最佳成績，只是說不是每一場狀況都那麼好，人事時地物，掌握愈多，愈有機會突破，去享受並做好每一步。」

初登奧運舞台，楊俊瀚說，跟他想像的差不多，把該有的狀況都設想進去，包括有無觀眾、遇到的對手、跑內外道，好的是，進來氛圍不會讓他覺得只是閉門比賽，還是有刺激到他，心情有持續亢奮、也有強度。

這屆奧運成績無緣晉級下一輪，但楊俊瀚認為，就算沒進下一輪，也會持續到訓練、比賽場地，或是去看比賽，讓他自己多享受這種氛圍和經歷，畢竟奧運4年才1次。

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