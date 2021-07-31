東奧羽球》戴資穎搶金 黃捷：太神啦啊啊啊啊啊啊啊！

戴資穎殺進金牌戰，黃捷吶喊太神啦啊啊啊啊啊啊啊！（翻攝黃捷臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕世界球后戴資穎今在東京奧運羽球女單4強賽中，直落二擊退是世界排名第七的印度名將辛度，順利打進女單金牌戰！高市議員黃捷在臉書發文吶喊「太神啦啊啊啊啊啊啊啊」！引來大批網友留言呼應。

戴資穎昨晚以2:1打敗泰國好友依瑟儂、打進前4強，已創下台灣女單在奧運最佳紀錄，今天與辛度交手，又以21:18、21:12，直落二勝出，繼續創造歷史。

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熱愛運動的高市議員黃捷今也緊盯東奧台灣賽事，先是感謝湯包湯智鈞（男子射箭），和小天周天成（男子羽球）的精彩比賽，接著也等待小戴、麟洋配上場，同時也沒忘記為台灣隊田徑選手楊俊瀚、高爾夫選手潘政琮、舉重好手陳柏任應援加油！

晚間戴資穎成功闖進金牌戰後，黃捷跟著在臉書大叫「太神啦啊啊啊啊啊啊啊」！一句話描述興奮心情，後來又喊說「戴資穎戴資穎第一名、戴資穎戴資穎我愛你」。

大批網友也在黃捷臉書留言狂賀，「要拿金牌了啦」、「接下來金牌戰，好想贏中國啊」、「全台灣的心臟都放鬆了不少」、「超帥！」、「香港也在支持你」。

戴資穎殺進金牌戰，黃捷發文一句話「太神啦啊啊啊啊啊啊啊」！（記者王榮祥翻攝）

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