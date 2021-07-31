東奧羽球》戴資穎直落2殺進金牌戰 戴爸喊100分

戴資穎的爸爸戴楠凱為明天的金牌戰，手握拳頭大喊「資穎，加油！」（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕世界球后戴資穎今晚（31日）在東京奧運羽球女單4強賽中，直落2打敗印度一姊辛度，戴爸戴楠凱全程關注比賽，賽後戴爸開心的給女兒評價100分，對於明天的金牌之戰，戴爸說，「老話一句，打了就知輸贏」。

戴資穎對辛度雖然連贏2局拿下勝利，但比賽一開始也互有輸贏，戴楠凱在觀賽過程中，直說「辛度真的很會跑（台語）」，認為辛度也有做足功課，但第一局後段戴資穎的打法有做變化，兩人互相注意對方的球路、改變、把球反制回去，是一場精彩好球。

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被問到比賽過程中一直說「一分一分拿」，戴楠凱說，從戴資穎小時候他就都這樣說，今天也很像他在這裡講，她也有聽到一樣。

對於戴資穎明天將與中國的選手陳雨菲打金牌戰，戴楠凱說，他們兩人也是老對手，打了就知輸贏，並滿懷期待地說，「明天是金牌戰，也是資穎的一個過程，她還沒有打到這裡過，這是在走她的一個路徑。」

戴楠凱也說，和往常一樣，今晚還是不會和戴資穎通電話，只會像平常一樣發訊息，不會打電話干擾她，讓她心好好休息、專心備戰。至於有沒有跟戴資穎約定若拿金牌回來如何犒賞她？戴楠凱笑笑地說「沒有」。

戴資穎打贏辛度晉級金牌戰的第一時間，在六龜勘災的高雄市長陳其邁打電話向戴楠凱祝賀，說都有在關注比賽。（記者許麗娟攝）

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