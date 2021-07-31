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「一面倒」看壞陳雨菲！中國網友：戴資穎好強好可怕

2021/07/31 20:29

世界球后戴資穎明（8月1日）晚上8點20分將對決世界排名第2的中國選手陳雨菲；中國官媒釋出消息後，中國網友一面倒看壞陳雨菲，認為戴資穎「好強好可怕」。（特派記者林正堃攝，歐新社，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎今（31）日在東京奧運女單4強賽，力克印度好手辛度奪下金牌戰門票，明（8月1日）晚上8點20分將對決世界排名第2的中國選手陳雨菲；中國官媒釋出消息後，中國網友一面倒看壞陳雨菲，認為戴資穎「好強好可怕」。

戴資穎2012倫敦奧運、2016里約奧運的羽球女單賽事，均在16強止步，本屆東京奧運以奪下獎牌為目標，今日贏過辛度，確定至少拿下銀牌，明晚將尋求金牌榮耀，對手為世界排名第二的中國選手陳雨菲，明天晚間7點30分將先展開女單銅牌戰，由印度辛度對上中國何冰嬌；金牌戰將在晚間8點20分登場。

中國官媒《人民日報》釋出消息，在東京奧運會羽球女單半決賽的賽事中，中國選手陳雨菲以2:1將同為中國選手的何冰嬌淘汰出局，晉級東京奧運羽球女單決賽，「她在決賽的對手將是中國台北選手戴資穎。」消息一出立刻引發中國網友熱烈討論，一面倒看壞陳雨菲明天的比賽結果。

中國網友們在微博發文表示，「印度選手也輸得太快了吧！」、「戴資穎贏了......好強......明天決賽（陳雨菲）肯定會很難打」、「戴資穎這狀態心態好可怕，大帝（陳雨菲）明天有點難打，本身心理也不占上風，前幾年被打成女僕」、「看到戴資穎和辛度打球，這節奏和速度，天啊，明天陳雨菲是惡戰」。

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