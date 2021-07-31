東奧前線》初登奧運舞台 楊俊瀚:日本是我的福地

楊俊瀚。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕2018年6月「台灣最速男」楊俊瀚在日本大學田徑錦標賽，男子100公尺決賽飆速10秒11寫下全國紀錄，當然也是個人最佳紀錄，如今來到日本東京參賽奧運，他說，「日本是我的福地。」

楊俊瀚透露，他生涯第一場國際賽就是在日本，為室內60公尺賽事，也在日本比過大學田徑錦標賽、SEIKO挑戰賽，特別是SEIKO挑戰賽，對他而言是亞洲區很重要的國際賽事，「我非常熟悉日本，在這裡創造最佳成績，累積很多經驗，日本選手是我訓練的借鏡，能在日本參賽奧運是我最大優勢，也是最開心的事。」

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楊俊瀚透露，他一開始有印象的日本短跑選手是山縣亮太，在仁川亞運擔任日本接力隊第一棒，世大運曾遭遇多田修平，能跟多田修平同場競賽他非常高興，至於小池祐貴則在雅加達亞運讓他非常難過，是個人生涯很重要的經歷。

2018年雅加達亞運200公尺決賽，楊俊瀚以0.002秒差距不敵小池祐貴，楊俊瀚摘銀、小池祐貴奪金。這次東奧楊俊瀚跑出10秒21，力壓多田修平的10秒22。

楊俊瀚說，幾位日本短跑好手對他而意義非凡，他們是同時期選手，這次日本用最高規格來辦奧運，他也用最好狀態比賽，算是良性競爭，大家都把最好的東西端出來對抗。

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