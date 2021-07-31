第一次！麟洋配奪金 讓中國選手在台上聽台灣國旗歌

李洋與王齊麟擊敗中國雙塔，拿下台灣羽球史上首面奧運金牌，也是第一次讓中國選手在在頒獎台聽台灣國旗歌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕我國東京奧運代表團，羽球男子雙打組合「麟洋配」李洋、王齊麟今（31日）晚成功摘下金牌，不僅是我國奧運在羽球項目的首面金牌，也是首次讓中國選手在頒獎時聽到國旗歌（中華奧會會歌）。

台灣在今晚以前共拿下6面奧運金牌，巧合的是，在此之前，從來沒有中國選手同台領獎聽到國旗歌。2004年，陳詩欣拿下女子跆拳道49公斤級金牌，銀牌、銅牌分別是古巴及泰國的選手；同年朱木炎拿下男子58公斤級金牌，銀牌、銅牌選手則是墨西哥、埃及選手。

請繼續往下閱讀...

2008年時，陳葦綾參加女子48公斤級舉重，原本只拿到銅牌，不過金牌和銀牌選手在之後紛紛被抓到使用禁藥，於是2017年陳葦綾成功遞補拿到金牌，不過也沒有在頒獎當下播放國旗歌。

2012年，許淑淨在女子53公斤級舉重奪下金牌，同台領獎的銀牌及銅牌選手分別來自印尼及烏克蘭；2016年許淑淨連霸53公斤級女重金牌，彼時銀牌是菲律賓選手，銅牌則是南韓選手。

2021年東京奧運，郭婞淳拿下女子59公斤級舉重金牌，銀牌是土庫曼選手、銅牌日本選手。「麟洋配」擊敗中國「雙塔組合」，成功奪下金牌，也是第一次讓中國選手在奧運頒獎典禮上聽國旗歌（中華奧會會歌）。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法