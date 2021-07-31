東奧羽球》賽前做足準備仍輸戴資穎 印度一姊嘆：很難過...

辛度明天將和中國女將何冰嬌爭奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2016年里約奧運銀牌得主、印度一姐辛度一路過關戰將闖進4強，但最後卻又以18：21、12：21不敵我國世界球后戴資穎，賽後受訪時辛度坦言自己很傷心，但明天還是會盡力拚戰，希望至少能為印度帶回一面銅牌。

二度挑戰奧運的辛度這次原被看好有望拿下金牌，但最終她在4強賽直落二不敵世界球后戴資穎，確定錯過金牌得辛度，表示自己會好好準備明天的銅牌戰，希望至少能從東京帶回一枚獎牌。

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「我有點難過，因為這是4強賽了，我奮戰到了最後，只能說運氣沒有站在我這邊，」辛度在接受世羽聯（BWF）訪問時說道，她表示自己對了對抗戴資穎已經做足了準備，「為了迎戰她我做好萬全的準備，所以我不會因此感到遺憾，但4強賽的水準就是非常高...你不可能輕鬆得分，我就是沒辦法站在勝利的一方。」

最後辛度表示自己雖然很失落但仍然會集中精神準備明天的比賽，「我真的會有點難過，但我需要專注在明天的銅牌戰，我的旅程還沒結束，還有機會拚戰，所以希望能竭盡所能帶回獎牌，很遺憾無法進入決賽，很多來自印度的人都很支持我並向我傳達了他們的愛意，今天不是屬於我的日子，但明天我會再試一次。」

辛度不敵我國球后戴資穎。（美聯社）

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