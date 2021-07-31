蔡英文發文恭喜「台灣來的聖筊！」網直呼：贏中國爽度爆表

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰，生涯首次進軍奧運就摘金；總統蔡英文在臉書直呼「台灣來的聖筊！恭喜！」網友直呼「贏中國爽度爆表」。

李洋、王齊麟在2019年合體後，今日首度和中國組合李俊慧、劉雨辰交鋒，麟洋配第一局以21：18搶下；挾著首局後來居上的氣勢，麟洋配次局前段穩定發揮，技術暫停前取得11：5優勢，下半局更是不給對方太多機會，一路揚長而去，收下台灣羽壇奧運首金，兩人共同創造歷史。

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總統蔡英文表示，「台灣來的聖筊！恭喜！」總統看著兩人技壓中國的「雙塔組合」李俊慧和劉雨辰，順利贏得金牌，同時寫下台灣羽球的新紀錄，蔡英文說：「2019年才開始搭檔，短短兩年多，就能在奧運殿堂登上頂峰，李洋和齊麟的默契，真的沒話說！謝謝你們，讓世界看見了台灣選手的實力！」

許多網友對此也感到相當驚艷，紛紛留言讚嘆「在奧運聽見我們的歌，真的非常感謝麟洋組合」、「愛這cp好棒，在一起啦」、「台灣囡仔熊蓋讚！」、「我看到王齊麟跟擦地板工作人員謝謝，人品馬上大加分！」、「贏中國爽度加倍！台灣好棒！」、「台灣隊拿金牌，真的太棒了。謝謝王齊麟跟李洋選手，辛苦了！」

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