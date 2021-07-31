晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

蔡英文發文恭喜「台灣來的聖筊！」網直呼：贏中國爽度爆表

2021/07/31 21:35

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰，生涯首次進軍奧運就摘金；總統蔡英文在臉書直呼「台灣來的聖筊！恭喜！」網友直呼「贏中國爽度爆表」。

李洋、王齊麟在2019年合體後，今日首度和中國組合李俊慧、劉雨辰交鋒，麟洋配第一局以21：18搶下；挾著首局後來居上的氣勢，麟洋配次局前段穩定發揮，技術暫停前取得11：5優勢，下半局更是不給對方太多機會，一路揚長而去，收下台灣羽壇奧運首金，兩人共同創造歷史。

總統蔡英文表示，「台灣來的聖筊！恭喜！」總統看著兩人技壓中國的「雙塔組合」李俊慧和劉雨辰，順利贏得金牌，同時寫下台灣羽球的新紀錄，蔡英文說：「2019年才開始搭檔，短短兩年多，就能在奧運殿堂登上頂峰，李洋和齊麟的默契，真的沒話說！謝謝你們，讓世界看見了台灣選手的實力！」

許多網友對此也感到相當驚艷，紛紛留言讚嘆「在奧運聽見我們的歌，真的非常感謝麟洋組合」、「愛這cp好棒，在一起啦」、「台灣囡仔熊蓋讚！」、「我看到王齊麟跟擦地板工作人員謝謝，人品馬上大加分！」、「贏中國爽度加倍！台灣好棒！」、「台灣隊拿金牌，真的太棒了。謝謝王齊麟跟李洋選手，辛苦了！」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。