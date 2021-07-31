國旗歌再度響徹奧運會場 國防部示範樂隊操刀錄製

國防部示範樂隊包辦此次中華奧會會歌編曲、演奏及錄音。（軍聞社提供）

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今晚在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合奪下金牌，再次讓「國旗歌」旋律在奧運會場響起；國防部日前表示，中華奧會會歌是以國旗歌歌譜作為演奏，由國防部示範樂隊從編曲、演奏到錄音全部一手包辦。

舉重女將郭婞淳27日在東京奧運女子舉重59公斤量級以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪冠，為台灣奪下東奧首面金牌，中華奧會會旗在頒獎典禮時冉冉升起，搭配以「國旗歌」歌譜作為演奏的中華奧會會歌旋律，感動不少國人，而今晚「麟洋配」奪下金牌，再次讓國旗歌旋律在會場響起。

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根據軍方官媒「軍聞社」日前報導，2012年倫敦奧運籌備委員會，為全球國家奧會會歌重新編曲，並請知名交響樂團演奏、錄音，但編曲者使用了中華奧會會歌，將第5小節演奏成同第1小節，中華奧會發現此一錯誤後，即刻尋求向國際奧會 （IOC） 更正的機會。

然而，軍聞社報導指出，中華奧會遍尋國內交響樂演奏版國旗歌，皆未能滿足國際奧會對於版權方面的嚴格規範，就在此時，國防部示範樂隊適時伸出援手，從編曲、演奏到錄音全部一手包辦，更在短時間內呈現出完美成果，也得到國際奧會的同意使用。

示範樂隊隊長董皓雲中校日前受訪時表示，因為有郭婞淳的傑出表現，示範樂隊演奏的樂曲才能響徹奧運殿堂，每位隊員為此都感到無比驕傲，許多官兵收視賽事直播，都激動地在螢幕前流下熱淚。

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