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金牌推手是他！ 李洋和周天成的羽球教練都是鄭永成

2021/07/31 22:45

基隆中學主任連耿義（左）與李洋合照（擷取自連耿義臉書）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕東京奧運台灣又添1金，羽球雙打「麟洋」配直落2摘金，基隆人都不知道，李洋和周天成都是國立基隆高級中學的校友，而且都是鄭永成的學生，甚至連戴資穎的教練都是基隆中學校友，鄭永成可說是台灣之光的推手。

麟洋配今晚勇奪奧運羽球男雙金牌，讓全世界都看見台灣堅強的實力，不但在拍落了世界第一進入前8，一夕間成了神奇人物。

基隆中學主任連耿義在臉書貼文說，今年羽球比賽令人感動，每1場都扣人心弦，但只有基中可以蹭羽球熱度蹭的理所當然，周天成、李洋都是基中人

男雙的教練是基中校友陳宏麟，戴資穎的教練賴建誠也是基中的，他們都是基中鄭永成的學生。

基中羽球隊能培育許多國手與國手教練，除了學校、家長、老師們的付出與同學不畏困難的努力，同學靠著堅忍不拔的毅力，日復一日、年復一年地每天練習。

基隆高中羽球隊的孩子每日早晨不到六點就起床練習到七點半、下午兩點繼續練習到晚上七點，不畏風雨！衝刺、專項、敏捷、沙衣步法、跳繩、長跑、重量訓練，每日反覆練習！再透過在球場專業的發球訓練、殺球訓練、跑位訓練、戰術練習……等，讓基中的羽球隊一直有好成績!

鄭永成是印尼華僑，來台比賽後就在基隆中學教書，認識了妻子，並在台灣落地生根，培育羽球好手，把選手推向國際成就台灣之光！這也是許多基中校友，在發光發熱後，願意回校幫助學弟妹，是一種善的循環。

基隆中學羽球教練鄭永成，培育羽球人才。（記者盧賢秀攝）

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