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PLG》遭質疑收看盜播東奧 執行長陳建州刪圖解釋了

2021/07/31 21:57

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對日前個人IG限時動態中，熱心為參與東京奧運的台灣運動員加油，卻遭眼尖網友捉包疑似收看不法業者盜播愛爾達訊號轉播，國內職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟執行長「黑人」陳建州趕緊澄清滅火：「這是朋友群組的截圖。」仍引發各界熱議。

全球體壇頂尖的東奧盛事如火如荼進行，全國民眾這幾天都在電視機前越洋集氣，心情隨台灣運動好手出賽而起伏，熱愛運動的陳建州也不例外，卻意外在網路上引發觀看「盜播奧運」的爭議，甚至質疑他身為職籃聯盟執行長，公然做出不好示範，對於網友「用安博盒子不好喔」、「這樣子做對嗎」、「要怎麼跟人家談轉播權利金？」等批評，他解釋：「這是朋友群組的截圖，後來發現也傻眼！」發現誤用後已立即拿下，並再三強調：「我都看公視和東森、手機看愛爾達」。

從小體育班長大的陳建州，也不忘打鐵趁熱，出面呼籲各界「修法讓投入運動產業的企業捐贈減稅」，他認為台灣運動環境若要提升，就要努力往職業化、娛樂化、數據化，才有機會「產業化」，「如何讓更多企業或品牌及地方賢達，更願意投入體育就是關鍵⋯，26-2的體育修法就是目前體育界正在期盼過關的一個法案。」

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