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陳柏任東奧舉重拿下第5 破全國紀錄誓再戰2024巴黎奧運

2021/07/31 22:44

台南舉重力士陳柏任在東京奧運舉重拿下第5名。（台南市體育處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020東京奧運今（31）日晚間舉行男子舉重96公斤級賽事，台南舉重好手陳柏任，以抓舉176公斤、挺舉205公斤，拿下總和381公斤的成績，勇奪第5，更以挺舉、總和雙破之姿，打破由他自己於去（2020）年寫下的全國紀錄。

這次奧運舉重代表隊7位選手中，來自台南的選手就佔了2位，其中方莞靈也在日前順利拿下女子49公斤級第4名的佳績，今天陳柏任再為台灣寫下亮眼成績，市長黃偉哲除了在第一時間恭喜選手外，並表示未來會持續努力，給基層選手更優質的訓練環境。

教育局長鄭新輝表示，陳柏任來自台南東山區偏鄉，從國中開始即在東原國中練習舉重，個性內向安靜的他總是默默練習，卻對自己要求很高，他曾在2019年全運會為臺南奪下金牌並破紀錄，2020年的全大運更是以抓舉176公斤、挺舉201公斤，總和377公斤破全國紀錄。

這次東京奧運出發前，陳柏任為自己設下第6名的目標，最後不但突破他的目標，更雙破全國，將96公斤級的全國紀錄向上推了4公斤之多，他也誓言將持續挑戰自己，目標2024巴黎奧運會，希望能為台灣拿下獎牌。此外，今年10月份即將在新北市舉行的全運會，陳柏任即將再披戰袍代表台南出賽。

南市體育處表示，目前南市總計有4間國中體育班發展舉重項目，且3級銜接十分穩定，除了提升全運會獎勵金，個人金牌獎勵金由25萬元提升至30萬元，並發給全運會奪牌選手每個月3000元至2萬元的培訓津貼，讓選手安心專注於訓練。

另方面，自2019年起也與成功大學合作，由專業的運動傷害防護團隊巡迴至各校進行健康照護，並在大型賽會上派駐隨隊防護員照護選手健康狀況，從日常訓練到比賽，給予選手堅強的後盾。

　

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