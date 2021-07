網友讚爆！王齊麟臉書發文：麟洋讓世界看見台灣了！

王齊麟在臉書發文「麟洋讓世界看見台灣了!」。(特派記者林正堃攝)

〔即時新聞/綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰,以21:18、21:12擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰,生涯首次進軍奧運就摘金;王齊麟在臉書發文「麟洋讓世界看見台灣了!」

李洋、王齊麟在前年合體後,此次東京奧運是首度和中國組合李俊慧、劉雨辰對決,麟洋配一開始以21:18搶下第一局;挾著氣勢繼續乘勝追擊,麟洋配次局前段穩定發揮,技術暫停前取得11:5優勢,下半局更是不給對方太多機會,一路揚長而去,收下台灣羽壇奧運首金,兩人共同創造歷史。

王齊麟在臉書發文表示,「請大家告訴我!這是真的嗎?我們麟洋讓世界看見台灣了,我們麟洋真的做到了!再次向全世界大聲的自我介紹,我是台灣羽球選手王齊麟,I am Wang Chi Lin ,I am from Taiwan,齊心協力洋名國際,齊開得勝洋洋得意,齊開火力洋威羽壇,齊力奪冠洋眉吐氣。」

網友們看見王齊麟的貼文都相當感動,認為兩人為台灣體壇、羽壇寫下嶄新的一頁,許多人留言稱讚「你們好棒」、「驕傲死了!這是真的啦!」、「讓世界看到台灣的自信勇敢,讓台灣見證不可能的傳奇」、「麟洋配得第一!!!!!你們是我們的驕傲!太感動了,辛苦了!」、「謝謝你們帶給台灣滿滿的感動與驕傲,I am from Taiwan!」

