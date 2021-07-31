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網友讚爆！王齊麟臉書發文：麟洋讓世界看見台灣了！

2021/07/31 22:28

王齊麟在臉書發文「麟洋讓世界看見台灣了！」。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧、劉雨辰，生涯首次進軍奧運就摘金；王齊麟在臉書發文「麟洋讓世界看見台灣了！」

李洋、王齊麟在前年合體後，此次東京奧運是首度和中國組合李俊慧、劉雨辰對決，麟洋配一開始以21：18搶下第一局；挾著氣勢繼續乘勝追擊，麟洋配次局前段穩定發揮，技術暫停前取得11：5優勢，下半局更是不給對方太多機會，一路揚長而去，收下台灣羽壇奧運首金，兩人共同創造歷史。

王齊麟在臉書發文表示，「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟，I am Wang Chi Lin ，I am from Taiwan，齊心協力洋名國際，齊開得勝洋洋得意，齊開火力洋威羽壇，齊力奪冠洋眉吐氣。」

網友們看見王齊麟的貼文都相當感動，認為兩人為台灣體壇、羽壇寫下嶄新的一頁，許多人留言稱讚「你們好棒」、「驕傲死了！這是真的啦！」、「讓世界看到台灣的自信勇敢，讓台灣見證不可能的傳奇」、「麟洋配得第一！！！！！你們是我們的驕傲！太感動了，辛苦了！」、「謝謝你們帶給台灣滿滿的感動與驕傲，I am from Taiwan!」

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