東奧網球》為摔拍致歉 球王喬帥揚言：失敗讓我更強大

喬柯維奇情緒失控摔爛球拍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球賽事冷門連環爆，塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）週六輸掉男單銅牌戰後，又以肩傷為由退出混雙銅牌戰，他坦承比賽時情緒失控摔爛球拍，並揚言3年後捲土重來，「失敗激勵我變的更強大！」

現年34歲的喬帥，第4度奧運出征，迄今一金難求，仍無緣集滿四大賽冠軍，外加奧運金牌的「生涯金滿貫」紀錄，他僅2008年北京奧運拿到男單銅牌，如今歷經3盤苦戰，又爆冷不敵西班牙老冤家布斯塔（Pablo Carreno Busta），已連3屆五環殿堂摃龜，當今球王賽後身心俱疲，「很遺憾，沒能為祖國贏得奬牌，單打和混雙都錯過機會，我已經付出一切。」對於單打銅牌戰怒砸球拍，他也深感抱歉，「這是我的一部分，我不喜歡做這些事情，但還是發生了，畢竟我們都是人，有時候很難控制情緒。」

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喬帥解釋，其實身上有幾處傷痛，所以無法再打混雙銅牌戰，也希望此次東奧失利，不會給8月底美網大滿貫「製造問題」，但他也強調，完全不後悔參與奧運，「我知道，這些失利通常讓我變得更加強大。我將會反彈，努力為國家贏得奬牌。」

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