熱淚盈眶！奧運羽球男雙金牌 李洋：獻給我的國家台灣

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟今(31日)在日本東京奧運男雙金牌戰中成功拿下金牌。(特派記者林正堃攝)

〔即時新聞/綜合報導〕台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟今(31日)在日本東京奧運男雙金牌戰中,擊潰中國組合李俊慧、劉雨辰,成功拿下金牌,繼王齊麟發文後,李洋也在臉書大呼:「獻給我的國家台灣!」

王齊麟31日晚間10點8分在臉書發文表示,「請大家告訴我!這是真的嗎?我們麟洋讓世界看見台灣了,我們麟洋真的做到了!再次向全世界大聲的自我介紹,我是台灣羽球選手王齊麟,I am Wang Chi Lin ,I am from Taiwan,齊心協力洋名國際,齊開得勝洋洋得意,齊開火力洋威羽壇,齊力奪冠洋眉吐氣。」

請繼續往下閱讀...

李洋31日晚間10點24分緊接著在臉書發文指出,「『齊心協力洋名國際、齊開得勝洋洋得意、齊開火力洋威羽壇、齊力奪冠洋眉吐氣』這些不再只是口號,難以置信的站上奧運冠軍的頒獎台上」,他表示,自己內心的感動和激動無法言喻,「今天,我要很驕傲的再次告訴大家,我是李洋,我是金門人,我來自台灣」。

李洋強調,「我們麟洋讓世界看見了台灣,謝謝所有支持我們,幫助我們,為我們一路加油的所有人,這份奧運殿堂上最高的榮耀,獻給我的國家—台灣,並與所有支持我們的人分享」。

許多網友看到李洋慷慨激昂的致謝文,內心難掩激動情緒,不少人看著螢幕眼眶泛紅,許多人留言稱「你們值得!恭喜」、「你們真的是世界第一,真的在家哭到暈倒,然後哭完立刻換桌布」、「很感動,真的謝謝你們,寶島男雙」、「恭喜金牌入手!頒獎時聽到熟悉的音樂響起忍不住唱了起來,熱淚盈眶呀」。

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法