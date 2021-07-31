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熱淚盈眶！奧運羽球男雙金牌 李洋：獻給我的國家台灣

2021/07/31 22:45

台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟今（31日）在日本東京奧運男雙金牌戰中成功拿下金牌。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟今（31日）在日本東京奧運男雙金牌戰中，擊潰中國組合李俊慧、劉雨辰，成功拿下金牌，繼王齊麟發文後，李洋也在臉書大呼：「獻給我的國家台灣！」

王齊麟31日晚間10點8分在臉書發文表示，「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟，I am Wang Chi Lin ，I am from Taiwan，齊心協力洋名國際，齊開得勝洋洋得意，齊開火力洋威羽壇，齊力奪冠洋眉吐氣。」

李洋31日晚間10點24分緊接著在臉書發文指出，「『齊心協力洋名國際、齊開得勝洋洋得意、齊開火力洋威羽壇、齊力奪冠洋眉吐氣』這些不再只是口號，難以置信的站上奧運冠軍的頒獎台上」，他表示，自己內心的感動和激動無法言喻，「今天，我要很驕傲的再次告訴大家，我是李洋，我是金門人，我來自台灣」。

李洋強調，「我們麟洋讓世界看見了台灣，謝謝所有支持我們，幫助我們，為我們一路加油的所有人，這份奧運殿堂上最高的榮耀，獻給我的國家—台灣，並與所有支持我們的人分享」。

許多網友看到李洋慷慨激昂的致謝文，內心難掩激動情緒，不少人看著螢幕眼眶泛紅，許多人留言稱「你們值得！恭喜」、「你們真的是世界第一，真的在家哭到暈倒，然後哭完立刻換桌布」、「很感動，真的謝謝你們，寶島男雙」、「恭喜金牌入手！頒獎時聽到熟悉的音樂響起忍不住唱了起來，熱淚盈眶呀」。

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