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陳柏任榮獲東奧舉重96公斤量級第5名 陳母：超出預期，媽媽的驕傲

2021/07/31 22:42

東山區長呂煌男（右一）今晚到楊麗秋（右二）的家中，守在電視機前，舉牌為陳柏任高喊加油。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南子弟陳柏任今（31日）晚出賽東京奧運男子舉重96公斤量級決賽，以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤獲得第5名，陳柏任的媽媽楊麗秋激動的感謝粉絲們為兒子加油，他的表現超出預期，是媽媽的驕傲。

東山區長呂煌男說，陳柏任是東山之光、台南之光，期許他未來再接再厲，拚戰下屆奧運。

來自單親家庭的陳柏任，奮鬥過程讓東山區公所號召鄉親、粉絲一起為他加油。呂煌男、南勢里長楊宗穎今晚特地到楊麗秋的家中，和楊麗秋、陳柏任的姊姊守在電視機前，舉牌為他高喊加油。

賽前，楊麗秋告訴陳柏任要穩住，「做好自己拿出實力就對了」。比賽結果，陳柏任榮獲東奧男子舉重96公斤量級第五名，楊麗秋說，對兒子進軍東奧初體驗的成績非常開心，也感謝陳柏任的粉絲支持他一路拚戰。

陳柏任是東山區東原國中畢業，今夏從長榮大學畢業後，將攻讀研究所，家住東山區南勢里，家中經濟並不寬裕，他靠著苦練拚出成績。

楊麗秋說，陳柏任在抓舉失常，低於平常訓練成績，挺舉205公斤破了自己全國紀錄；陳柏任十分熱愛舉重，以前她怕人講「練舉重沒出息」，但看到兒子熱愛舉重，鼓勵「兒子做自己最快樂的事，媽媽全力支持」，而陳柏任也向媽媽說，「要把興趣當職業」。

呂煌男說，陳柏任在東奧拚出第5名，是東山之光，鄉親引以為傲，外界對東山山上小孩的評價應該改觀。

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