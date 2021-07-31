東奧舉重》陳柏任雙破全國紀錄 媽媽說：「做最好的自己就好了！」

陳柏任。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳柏任在東京奧運男子舉重96公斤級雖沒奪牌，仍以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤獲第5名，創下個人最佳成績並打破兩項全國紀錄，他的母親賽前只告訴他：「做最好的自己就好了！」

陳柏任首次參加奧運就有抓舉平全國、挺舉與總和雙破全國的表現，賽前他的母親為他加油說：「做最好的自己就好了！我們不用跟別人比，穩住，這就是我們自己的舞台，加油！媽媽愛你！」

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台灣舉重國手陳柏任。（世界展望會提供）

陳柏任的母親表示，柏任自國中開始接觸舉重，因為運動員實在太辛苦，一開始她不太願意孩子走這條路，看到柏任當時就設下站上奧運賽場的目標，一直在背後默默為孩子支持打氣。

陳柏任來自台南單親家庭，靠母親操持農事扛起家計，即便訓練佔據大多數時間，逢年過節他都會回家與母親相聚，有放長假也都返家陪伴母親甚至協助農務。

台灣世界展望會從陳柏任國小一年級起提供資助，透過助學金、社工員訪視、參與課後輔導、才藝學習、生涯規劃等教育方案，讓他有機會朝熱愛的舉重運動發展。

舉重國手陳柏任（左）與母親合影。（世界展望會提供）

舉重國手陳柏任獲得的比賽獎牌。（世界展望會提供）

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