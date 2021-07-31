晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧羽球》台灣男雙「麟洋配」奪金讓中國崩潰 央視沒播頒獎典禮

2021/07/31 22:59

央視沒播羽球男雙頒獎典禮。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰，讓中國粉絲瞬間崩潰，央視更直接不播頒獎儀式。

李洋／王齊麟站上頒獎牌掛上金牌，也讓國旗歌在奧運會場響起，有中國網友還忿忿不平地說：「不能讓中華台北贏阿，不然頒獎儀式中國得站在一旁看著台灣省升旗，聽他們的奧林匹克歌。」

中國央視更直接不播頒獎典禮，中網友不留情面地批評自家選手：「男雙真的有夠失敗，真是回家好好總結去吧，中央台連頒獎儀式都不轉播了，丟人。」微博上也出現一片吐槽自家男雙失利的貼文。

台灣PTT八卦版則出現「 [爆卦] 央視沒轉播羽球男雙頒獎典禮」的討論串，鄉民們直呼「笑死」、「玻璃心」，還有網友預告明天也不會播，「明日戴（資穎）如果大幅領先（陳雨菲），賽末點會不會就直接切了。」

李洋與王齊麟兩人在東京接到總統蔡英文來電。（特派記者林正堃攝）

中國網友崩潰留言。（擷取自微博）

中國網友崩潰留言。（擷取自微博）

中國網友崩潰留言。（擷取自微博）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。