東奧羽球》台灣男雙「麟洋配」奪金讓中國崩潰 央視沒播頒獎典禮

央視沒播羽球男雙頒獎典禮。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在東京奧運羽球男雙金牌戰，以21：18、21：12擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰，讓中國粉絲瞬間崩潰，央視更直接不播頒獎儀式。

李洋／王齊麟站上頒獎牌掛上金牌，也讓國旗歌在奧運會場響起，有中國網友還忿忿不平地說：「不能讓中華台北贏阿，不然頒獎儀式中國得站在一旁看著台灣省升旗，聽他們的奧林匹克歌。」

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中國央視更直接不播頒獎典禮，中網友不留情面地批評自家選手：「男雙真的有夠失敗，真是回家好好總結去吧，中央台連頒獎儀式都不轉播了，丟人。」微博上也出現一片吐槽自家男雙失利的貼文。

台灣PTT八卦版則出現「 [爆卦] 央視沒轉播羽球男雙頒獎典禮」的討論串，鄉民們直呼「笑死」、「玻璃心」，還有網友預告明天也不會播，「明日戴（資穎）如果大幅領先（陳雨菲），賽末點會不會就直接切了。」

李洋與王齊麟兩人在東京接到總統蔡英文來電。（特派記者林正堃攝）

中國網友崩潰留言。（擷取自微博）

中國網友崩潰留言。（擷取自微博）

中國網友崩潰留言。（擷取自微博）

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