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日職》又有老將要退役！ 陳偉殷前隊友季後結束16年職棒生涯

2021/09/29 18:54

藤井淳志曾和陳偉殷在中日隊當過4年隊友。（資料照，記者劉信德攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多隊37歲老將雄平（本名高井雄平）稍早才宣布退役消息，下午陳偉殷中日龍前隊友、40歲的外野手藤井淳志也跟著宣布退休，本季打完就要結束自己16年的職棒生涯，讓不少球迷惋惜不已。

藤井淳志是2005年中日龍選秀第3指名，2006年3月31日對廣島鯉魚以先發中外野手身份迎來日職初登場，2009年後因中村紀洋離隊，森野將彦固定守三壘後，開始有穩定上場的空間，而他也在那個球季大放異彩，單季敲出120安、10轟，還跑出15次盜壘。

藤井淳志去年還跟中日簽下複數年合約，不過近兩年他都沒有獲得上一軍的機會，今卻突然宣布季後退役的消息。藤井淳志透過中日球團發表聲明，表示非常感謝大家在過去16年的熱情支持。16年的日職生涯，累積634安、45轟，273分打點，打擊率2成62。

不過在宣布退役後，藤井淳志似乎沒有受到影響，今他在中日二軍出賽交手軟銀二軍，第三打席不但敲出長打，還演出一次超狂的靠牆接殺美技，寶刀未老的好表現讓日本球迷忍不住大喊「拜託別退休阿」、「這身手再戰5年都行吧」。

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