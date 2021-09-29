日職》吳念庭連兩場上壘 西武遭軟銀完封苦吞4連敗

第九局（ 西武0：9軟銀）

9上，岸潤一郎左外野飛球出局，森友哉選到保送，代打山野辺翔揮空遭三振，吳念庭二壘滾地球遭刺殺，成為此役最後一個出局數。吳念庭今天3打數無安打、另有1次保送，打擊率降至2成58，遭到軟銀完封的西武則吞下4連敗。

第八局（ 西武0：9軟銀）

8下，牧原大成安打上壘，一出局後，砂川理查宥外野方向二壘安打，今宮健太三壘滾地球帶有1分打點，軟銀9：0領先。

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8上，軟銀換上古谷優人，西武三上三下。

第七局（ 西武0：8軟銀）

7下，西武換上田村伊知郎，軟銀三上三下。

7上，軟銀換上甲斐野央，吳念庭中外野深遠飛球遭接殺，一出局。栗山巧一壘滾地球出局，外崎修汰遭三振，三出局。

第六局（ 西武0：8軟銀）

6下，今宮健太在一出局後選到保送，不過隊友沒能將他送回，軟銀留下殘壘，仍是8分領先。

6上，西武三上三下。

第五局（ 西武0：8軟銀）

5下，川島慶三安打上壘，栗原陵矢選到保送，柳田悠岐右邊方向安打，軟銀無人出局攻占滿壘，戴斯潘右外野飛球出局，松田宣浩高飛犧牲打，軟銀6：0領先。牧原大成左外野方向深遠二壘安打，帶有2分打點，軟銀8：0領先。

5上，兩出局後，川越誠司敲安上壘，源田壮亮游擊滾地球出局，西武留下殘壘。

第四局（ 西武0：5軟銀）

4下，軟銀三上三下。

4上，兩出局後，中村剛也安打上壘，吳念庭選到保送，西武攻占一二壘。栗山巧遭三振，西武留下殘壘。

第三局（ 西武0：5軟銀）

3下，一出局後，川島慶三、栗原陵矢先後獲得保送，柳田悠岐右外野方向飛球出局，跑者攻佔一三壘，戴斯潘三壘方向穿越安打，帶有2分打點，軟銀3：0領先。松田宣浩左外野方向2分砲，軟銀5：0領先。

3上，西武三上三下。

第二局（ 西武0：1軟銀）

2下，軟銀三上三下。

2上，中村剛也遭三振，吳念庭右外野方向飛球出局。栗山巧左外野方向安打，外崎修汰飛球出局，西武留下殘壘。

第一局（ 西武0：1軟銀）

1下，川島慶三選到保送，栗原陵矢敲深遠二壘安打，軟銀先馳得點，1：0領先。

1上，源田壮亮安打上壘，岸潤一郎雙殺打，森友哉選到保送，不過隨後盜壘失敗，三出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕西武今天繼續作客對戰軟銀，力拚中止近期的3連敗，昨揮別低潮敲出雙安的吳念庭，此役擔任先發第5棒一壘手。

吳念庭本季出賽111場，繳出9轟、45打點和打擊率2成60的成績。

西武此役推出浜屋将太掛帥先發，本季登板5場，戰績1勝4敗，防禦率6.33；軟銀先發為洋投馬丁尼茲，出賽17場有8勝3敗、防禦率1.75的成績。

兩隊先發名單

西武先發打線

1 （游） 源田壮亮

2 （中） 岸潤一郎

3 （指） 森友哉

4 （三） 中村剛也

5 （一） 吳念庭

6 （左） 栗山巧

7 （二） 外崎修汰

8 （捕） 柘植世那

9 （右） 川越誠司

先發投手: 浜屋将太

軟銀先發打線

1 （二） 川島慶三

2 （左） 栗原陵矢

3 （右） 柳田悠岐

4 （指） 戴斯潘

5 （三） 松田宣浩

6 （中） 牧原大成

7 （捕） 甲斐拓也

8 （一） 砂川理查

9 （游） 今宮健太

先發投手：馬丁尼茲

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