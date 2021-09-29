日職》王柏融3支0選到1保送 火腿熄火遭樂天完封

第九局（火腿0：5樂天）
9局上，樂天換上洋投布森尼茲（Alan Busenitz）登板關門，王柏融這次選倒四壞球保送上壘，沒想到髙濱祐仁揮棒落空吞K，代打的宇佐見真吾敲出再見雙殺打，三人出局，比賽結束，火腿以0：5不敵樂天。
第八局（火腿0：5樂天）
8局下，火腿換上鈴木健矢接替登板，2出局後，浅村榮斗獲觸身球保送，不過這次的觸身球似乎讓浅村憤怒難平，被代跑換下場時時仍不斷對著鈴木健矢碎念，沒想到此時沒被排在先發打線火腿洋砲R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）爆走衝上場，雙方一度清空板凳。
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8局上，火腿遭到三上三下。
第七局（火腿0：5樂天）
7局下，火腿又推上上原健太，不過他一上來就先送出四壞保送，1出局後，又被茂木榮五郎敲出安打，前一次上來代跑的辰己涼介敲出安打，送回樂天第5分。
7局上，髙濱祐仁敲安上壘，代打的今川優馬吞K，佐藤龍世補上一安，不過淺間大基代打吞K，五十幡亮汰強勁滾地球也遭樂天美技刺殺，火腿還是無功而返。
第六局（火腿0：4樂天）
6局下，西村天裕登板中繼，霸氣連飆3K，此役首度讓樂天打者三上三下。
6局上，瀧中瞭太持續壓制火腿打者，野村佑希、近藤健介和王柏融全都敲出飛球出局。
第五局（火腿0：4樂天）
5局下，鈴木大地、渡邊佳明都敲安上壘，不過最後沒能將攻勢延續。
5局上，佐藤龍世敲安上壘，但接下來三位火腿打者沒能有所貢獻。
第四局（火腿0：4樂天）
4局下，伊藤大海被敲2安又讓浅村榮斗選到四壞球保送，樂天攻占滿壘，不過接下來他回穩K掉島内宏明，順利化解在掉分的危機。
4局上，王柏融敲出滾地球出局，髙濱祐仁也敲出飛球出局，上來接替石井一成的中島卓也則是揮棒落空吞K，火腿慘遭三上三下。
第三局（火腿0：4樂天）
3局下，2出局後，茂木榮五郎敲安上壘，不過渡邊佳明僅敲滾地球出局。
3局上，捕手石川亮一上來就敲出安打，但接下來火腿打者還是沒能把握機會，又是無功而返。
第二局（火腿0：4樂天）
2局下，樂天攻勢又起，靠著4支安打串聯、灌進3分，取得4：0領先。
2局上，王柏融是該局的首名打者，面對瀧中瞭太第一球就出棒，敲出深遠飛球可惜最後球飛出界外，最後他敲出中外野遭接殺出局，石井一成敲出深遠二壘安打，佐藤龍世僅敲出飛球出局，留下二壘殘壘，石井一成跑壘時疑受傷，該局結束後就退場休息。
第一局（火腿0：1樂天）
1局下，山﨑剛一上來就敲出右外野二壘安打，岡島豪郎再補上1安，山﨑剛推進上到三壘，之後再利用浅村榮斗的高飛犧牲打，跑回本壘拿下樂天破蛋分。
1局上，2出局後，野村佑希靠著四壞保送上壘，但下棒近藤健介僅敲出飛球出局。
雙方先發陣容
日本火腿先發
1（中）五十幡亮汰
2（左）西川遥輝
3（三）野村佑希
4（右）近藤健介
5（指）王柏融
6（一）髙濱祐仁
7（遊）石井一成
8（二）佐藤龍世
9（捕）清水優心
先發投手 伊藤大海
樂天金鷲先發
1（遊）山﨑剛
2（右）岡島豪郎
3（二）浅村榮斗
4（指）島内宏明
5（一）鈴木大地
6（三）茂木榮五郎
7（左）渡邊佳明
8（中）オコエ瑠偉
9（捕）炭谷銀仁朗
先發投手 瀧中瞭太