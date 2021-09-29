致敬帕運選手 蔡英文：看見生命無限寬闊的可能

蔡英文致贈帕運選手「Taiwan#1」總統府特製背包。（圖片截取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天（29日）舉辦「台灣英雄勇者無敵派對」，接見2020東京帕運代表團。總統蔡英文晚間也在臉書發文，再度致敬帕運選手們，也承諾政府將會持續努力推廣身障運動，不遺餘力。

蔡英文表示，延續東京奧運的感動，今年我們的帕運選手，在賽場上用全力奮戰的精神，帶來激勵人心的比賽，更讓我們看見生命無限寬闊的可能性。今天的「台灣英雄勇者無敵派對」，不只是回味比賽的感動，比照奧運選手的規格，以三軍儀隊的劍門迎接，就是要向帕運英雄們，致上最高的敬意。

請繼續往下閱讀...

除了感謝選手的奮戰，蔡總統也提及辛苦付出的教練、醫師、防護員與後勤團隊，還有幕後英雄：裁判與分級師，為我們帶來專業、高規格的國際比賽，「身為總統，看到台灣選手，不斷挑戰自我極限，國人也給予大力支持，真的非常感動。我也送給帕運代表團有著『Taiwan#1』的總統府特製背包，謝謝他們為國家爭取榮耀。」

蔡總統承諾，未來教育部會持續努力推廣身障運動，增建無障礙運動場館，也啟動帕運選手備戰計畫，提供量身打造的培訓模式，「在東京帕運過後，政府對身障運動的推廣、對帕運選手的支持，還會做得更多、更好，東京帕運的這份感動，我們一定要延續下去！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法