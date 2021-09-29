中職Live》 飛力士七局好投！ 味全不敵統一苦吞三連敗

第九局

9上，統一更換投手林子崴，張祐銘四壞保送，投手暴投，跑者上二壘，劉基鴻三振出局，吳睿勝三振出局，黃柏豪二壘滾地球出局，比賽結束，味全１:6統一。

第八局

8上，統一更換投手邱浩鈞，味全打線三上三下。

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8下，一出局後，唐肇廷四壞保送，林祖傑右外野飛球出局，張偉聖三振出局。

第七局（龍 1：6獅）

7上，味全打線三上三下。

7下，味全更換投手黃東淯，蘇智傑四壞保送，林靖凱犧牲觸擊，羅暐捷遭觸身，跑者盜三壘，捕手暴傳，跑者趁機回來得分，龍1:5獅，陳鏞基中外野高飛犧牲打，龍 1：6 獅，吳桀睿三壘滾地球出局。

第六局 （龍 1：4 獅）

6上，曾陶融左外野平飛安打，鞏冠右外野平飛安打，陳品捷內野滾地球，二壘跑者遭封殺，劉時豪遭三振，劉基鴻右外野落地安打，三壘跑者回來得分，龍 1：4 獅，張政禹二壘滾地球出局。

6下，味全更換投手林逸達，一出局後，唐肇廷中外野落地安打，林祖傑游擊滾地球，二壘跑者遭封殺，張偉聖二壘滾地球出局。

第五局（龍 0：4 獅）

5上，兩出局後，郭天信中外野平飛安打，李凱威投手滾地球出局。

5下，味全更換投手游宗儒，張偉聖靠觸身球上壘，蘇智傑四壞保送，味全更換投手劉家愷，林靖凱四壞保送，羅暐捷一壘滾地球出局，三壘跑者回來得分，龍 0：3 獅，郭阜林左外野高飛犧牲打，龍 0：4 獅，吳桀睿投手滾地球出局。

第四局

4上，一出局後，吉力吉撈．鞏冠右外野落地安打，陳品捷三振出局，劉時豪左外野落地安打，劉基鴻投手前滾地球出局。

4下，兩出局後，唐肇廷三壘滾地球形成內野安打，因三壘手傳球失誤，打者上二壘，林祖傑中外野飛球出局。

第三局

3上，味全打線三上三下。

3下，張偉聖中外野落地安打，陳傑憲二壘滾地球出局，林靖凱三壘滾地球出局，羅暐捷四壞保送，郭阜林中外野飛球出局。

第二局

2上，味全打線三上三下。

2下，一出局後，唐肇廷四壞保送，林祖傑游擊滾地球形成雙殺。

第一局（龍0：2獅）

1上，郭天信、李凱威接連安打，曾陶鎔三振，鞏冠游擊飛球出局，陳品捷三壘飛球出局。

1下，陳傑憲二壘打，林靖凱游擊滾地球出局，跑者上三壘，羅暐捷游擊穿越安打，三壘跑者回來得分，龍0：1 獅，投手暴投，跑者上二壘，郭阜林三振出局，吳桀睿左外野落地安打，跑者回來得分，龍0：2獅，回傳本壘時球暴傳，打者於二壘前出局。

羅暐捷盜壘成功。（記者林正堃攝）



羅暐捷滑回本壘得分。（記者林正堃攝）



吳桀睿。（記者林正堃攝）

味全龍先發打序

1 郭天信 CF

2 李凱威 2B

3 曾陶鎔 RF

4 吉力吉撈．鞏冠 DH

5 陳品捷 LF

6 劉時豪 C

7 劉基鴻 3B

8 張政禹 SS

9 朱祥麟 1B

先發投手：郭郁政

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF

2 林靖凱 2B

3 羅暐捷 DH

4 郭阜林 3B

5 吳桀睿 1B

6 陳重羽 C

7 唐肇廷 RF

8 林祖傑 SS

9 張偉聖 LF

先發投手：飛利士

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