中職Live》暴力猿打線發威 樂天擊退富邦

第九局（猿6：3悍將）

9下，樂天更換投手：豪勁。王正棠外野高飛球被接殺，一出局。林益全選到保送，張進德敲出中外野方向一壘安打，富邦攻占一、二壘。申皓瑋內野滾地球形成雙殺，比賽結束。

9上，富邦更換投手：李建勳。林承飛中外野飛球被接殺，馬傑森投手正前方飛球遭到接殺，黃敬瑋被三振，三上三下。

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第八局（猿6：3悍將）

8下，高孝儀內野滾地球被刺殺，一出局。楊瑞承敲出右外野方向一壘安打。戴培峰遭到三振，兩出局。代打高國輝敲出左外野方向二壘安打，二、三壘有人。林哲瑄遭到三振，三出局。

8上，富邦更換投手：王尉永。廖健富投手丘前滾地球遭到刺殺，一出局。林泓育轟出陽春砲，猿6：3悍將。朱育賢遭到三振，邱丹外野飛球被接殺，三出局。

王尉永接殺強襲球。（記者陳志曲攝）

王尉永接殺強襲球。（記者陳志曲攝）

林泓育開轟。（記者陳志曲攝）

第七局（猿5：3悍將）

7下，李宗賢內野滾地球遭到刺殺，林哲瑄中外野高飛球被接殺，兩出局。樂天更換投手：賴鴻誠。王正棠擊出中外野方向二壘安打，林益全又敲出二壘安打，帶有一分打點，猿5：3悍將。張進德選到保送，樂天更換投手：朱俊祥。申皓瑋內野滾地球遭到刺殺，三出局。

賴鴻誠。（記者陳志曲攝）

林益全敲出二壘安打帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

朱俊祥。（記者陳志曲攝）

7上，富邦更換投手：林逸翔。黃敬瑋遭到三振，林立內野滾地球被刺殺，郭永維遭到三振，三出局。

林逸翔。（記者陳志曲攝）

第六局（猿5：2悍將）

6下，林益全扛出陽春全壘打，猿5：2悍將。張進德敲出中外野方向一壘安打，申皓瑋敲出內野滾地球，野手選擇封殺一壘跑者，一出局，申皓瑋安全上壘，樂天提出挑戰，後挑戰失敗，維持原判。高孝儀遭到三振，兩出局。楊瑞承保送上壘，一、二壘有人。戴培峰外野飛球被接殺，三出局。

林益全開轟。（記者陳志曲攝）

6上，林立轟出陽春全壘打，猿2：1悍將。郭永維擊出中外野方向二壘安打，廖健富選到保送，一、二壘有人。富邦更換投手：優瑪。林泓育犧牲觸擊，跑者站上二、三壘，一出局。朱育賢擊出左外野方向清壘三壘安打，電視輔助判決後改判為全壘打，猿5：1悍將。邱丹保送上一壘。林承飛、郭嚴文遭到三振，三出局。

林立開轟，超前比分。（記者陳志曲攝）

游霆崴退場。（記者陳志曲攝）

優瑪上場中繼。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲出長打，經電視輔助判決之後，改判為全壘打。（記者陳志曲攝）

第五局（猿1：1悍將）

5下，戴培峰內野滾地球遭到刺殺，李宗賢外野高飛球被接殺，兩出局。林哲瑄擊出左外野方向二壘安打，王正棠內野滾地球被刺殺，三出局。

5上，林承飛內野滾地球遭到刺殺，郭嚴文外野高飛球被接殺，兩出局。黃敬瑋保送上一壘。黃敬瑋盜壘失敗，三出局。

第四局（猿1：1悍將）

4下，林益全、張進德內野滾地球被刺殺，兩出局。申皓瑋擊出中外野方向一壘安打，盜上二壘。高孝儀選到保送，一、二壘有人。楊瑞承內野滾地球被刺殺，三出局。

4上，廖健富外野飛球被接殺，林泓育遭到三振，兩出局。朱育賢敲出內野滾地球，二壘手失誤，朱育賢上一壘，邱丹外野飛球被接殺，三出局。

第三局（猿1：1悍將）

3下，李宗賢、林哲瑄內野滾地球遭到刺殺，王正棠外野飛球被接殺，三出局。

3上，黃敬瑋遭到三振，林立內野滾地球被刺殺，郭永維內野平飛球被接殺，三出局。

第二局（猿1：1悍將）

2下，高孝儀遭到三振，楊瑞承外野飛球被接殺，戴培峰遭到三振，三上三下。



2上，林泓育內野高飛球被接殺，一出局。朱育賢選到保送，邱丹敲出內野滾地球，形成一壘安打，一、三壘有人。一壘跑者趁傳上二壘，林承飛高飛犧牲打，三壘跑者回來得分，猿1：1悍將。郭嚴文內野滾地球遭到刺殺，三出局。

林承飛高飛犧牲打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

第一局（猿0：1悍將）

1下，林哲瑄遭到三振，王正棠內野平飛球被接殺，兩出局。林益全擊出外野高飛球，外野手發生失誤，林益全上二壘。張進德敲出左外野邊線二壘安打，跑者回來得分，猿0：1悍將。申皓瑋內野滾地球遭到刺殺，三出局。

張進德敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

1上，林立、郭永維、廖建富敲出外野飛球被接殺，三上三下。

樂天桃猿先發打線

1 林 立 CF

2 郭永維 2B

3 廖健富 DH

4 林泓育 C

5 朱育賢 1B

6 邱 丹 RF

7 林承飛 SS

8 郭嚴文 3B

9 黃敬瑋 LF

先發投手：黃子鵬

黃子鵬。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打線

1 林哲瑄 CF

2 王正棠 2B

3 林益全 1B

4 張進德 DH

5 申皓瑋 LF

6 高孝儀 RF

7 楊瑞承 3B

8 戴培峰 C

9 李宗賢 SS

先發投手：游霆崴

游霆崴。（記者陳志曲攝）

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