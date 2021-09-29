高球》三商名人賽明老淡水球場點燃戰火 總獎金提高至1500萬

台灣三商名人賽開球貴賓（左起）中華高協理事長王政松丶陳茂仁丶大會會長翁肇喜丶台灣高爾夫俱樂部會長紀文豪丶淡水選手呂偉智。（三商名人賽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2021台灣名人賽暨第卅五屆三商杯高爾夫邀請賽自9月30日至10月3日在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）點燃戰火，因為疫情大會維持連續第2年為全部邀請台灣選手參賽，不過總獎金從去年的台幣1200萬元提高至1500萬元，冠軍獎金已自去年的台幣240萬元增加到300萬元，亞軍自台幣144萬元提高到180萬元，其規模仍然是全台灣第一大賽，且台灣菁英好手齊聚一堂，一場精采激烈的比賽預期可見。

今在台灣高爾夫俱樂部先舉行職業業餘配對賽，有38位職業選手與114位社會業餘人士同組配對揮桿；最後由職業選手陳亦騫與3位社會業餘人士翁博志丶周浦彬與廖榮華合力以低於標準桿18桿的54桿獲第1名。由於疫情影響，大會將另行擇日舉行頒獎典禮與餐宴。

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明天展開首回合，選手們分上午及下午兩部分出發，上午部分第一組於上午6：55開球，最後一組8：10開球；下午部分第一組於上午10：50開球，最後一組於12：05出發。

這項比賽自1987年創立至今已是第35屆，是台灣唯一由單一企業連續舉辦超過卅年的男子高球賽，也是每年台灣職業男子高球賽獎金最高丶水準最高丶最頂尖的高球界盛事，

大會會長翁肇喜表示，去年爆發的疫情導致亞洲巡迴賽的全面性停賽，台灣名人賽選擇參加台巡賽的方式延續了第34屆的賽事，今年5月爆發了更加嚴重的疫情，造成台灣人民生命財產嚴重的損害。

大會會長翁肇喜開球。（三商名人賽提供）

大會會長翁肇喜振臂為賽事加油。（三商名人賽提供）

如同去年，今年國外選手雖然還是無法來台比賽，因此依舊選擇了參加台巡賽的方式，延續今年度的台灣名人賽，並且將獎金由去年的1200萬元提高至1500萬元，讓台灣選手在高額的獎金激勵下，能夠將多年苦練的身手，在此充分發揮。

本屆選手參賽資格除了必須是歷屆冠軍選手及去年比賽前十名選手以外，地主選手為去年台巡賽排名前35選手，角逐高額冠軍獎金與獎杯。

2005及2016年冠軍地主選手呂偉智尋求第4度封王，52年次地主球員呂文德仍有實力追求賽史紀錄第5冠，林家兩位冠軍兄弟林文堂與林文科也都瞄準第2冠，林文堂在2009年奪冠，林文科在2003年封王，其中林文堂2018年以一桿之差並列亞軍，及2019年名列第五，都是名次最佳的台灣選手，今年仍會成為台灣球迷注目焦點。

台灣年輕好手詹世昌丶洪健堯丶李玠柏丶林冠伯丶張緯綸丶葉昱辰等都將在本週爭奪冠軍榮譽，均尋求此賽首冠。

其中洪健堯已在今年台巡賽與肇喜登峰巡迴賽各拿下一冠，加上ThreeBond 挑戰賽一冠，已是三冠王，也在2021台巡賽獎金榜暫居第1。

李玠柏也於兩周前連續奪下肇喜登峰巡迴賽兩站冠軍，並於去年拿下第三名；而詹世昌也甫於上周突破四年冠軍荒，拿下台巡賽一冠，去年名列亞軍；此役幾位狀況正佳的好手們再次濟濟一堂爭冠，精采可期。

長春名將陳志明丶陳志忠亦由主辦單位特別邀請參賽，謝玉樹與謝錦昇也是由主辦單位特別邀請參賽，其中陳志忠與謝氏兄弟都曾贏過台灣名人賽冠軍。另外，汪德昌與汪聰傑丶葉彰廷與葉昱辰丶許孟男與許育誠（業餘）三對父子檔也再次同場追求個人最佳戰績。

今年的台灣名人賽暨三商杯職業高爾夫邀請賽，雖然因為疫情，所有以往相關活動包括持續已久的三商牛肉麵義賣活動等全都取消，淡水捷運站接駁車的服務也取消。欲前往球場觀賽的球迷可自費搭乘淡水836公車前往球場觀賞球賽；大會仍然期盼球迷今年能到現場觀賽。

這項台灣高爾夫界男子第一大賽，由台灣名人賽高爾夫運動振興基金會丶台灣高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會（TPGA）主辦，真理大學協辦，主要贊助單位是三商投資控股公司及三商美邦人壽。今年有95位台灣好手包括90位職業球員與5位業餘球員參賽，前兩回合結束後，取成 績優者前50名選手晉級後兩回合決賽。

大會提供網路直播時間─

第三回合（10/2）～第四回合（10/3）下午1時開始網路直播－台灣名人賽官網（http://www.taiwan-masters.com.tw/）、YouTube（搜尋2021三商台灣名人賽高爾夫邀請賽）、 TPGA FaceBook 、Yahoo 運動粉絲頁皆可觀賞比賽。

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