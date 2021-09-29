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NBA》新秀約明年將到期 太陽狀元郎對拿頂薪有信心

2021/09/29 20:37

艾頓今年在季後賽表現非常亮眼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太陽狀元郎艾頓（Deandre Ayton）上季在季後賽大放異彩，表現備受肯定，然而同梯獨行俠東契奇（Luka Doncic）、老鷹T.楊恩（Trae Young）都已經拿到頂薪合約，艾頓卻還在拿新秀合約，不過他本人仍非常樂觀，認為自己應該很快就能和球隊簽下大約。

艾頓為2018年選秀狀元，同梯如東契奇（Luka Doncic）、T.楊恩（Trae Young）都已經大放異彩，儘管艾頓首年數據也十分亮眼，但2019-20賽季卻因使用禁藥遭禁賽25場，讓他的聲勢跌入低谷，今年保羅（Chris Paul）來到太陽後，幫助艾頓成長為明星級的中鋒，兩人助隊一路闖進西部決賽，艾頓也在季後賽繳出亮眼成績單向外界證明了自己。

不過東契奇今續下一紙5年2.07億，T.楊恩同樣也是5年2.07億的頂薪，甚至連波特（Michael Porter Jr.）都以頂薪提前跟金塊續約，艾頓的新秀合約卻要等到明年才到期，昨他在太陽的媒體日也被問到了續約的問題。

「老實說，我相信很快就能簽約了，那樣球隊就能朝著原定目標前進──把總冠軍帶回鳳凰城，」艾頓說道，「不管怎麼說，事實就是這樣。」

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