蘇迪曼盃》克服首局不穩定 日本球王甩奧運爆冷輸球陰影

桃田賢斗渡過首局亂流，次局輕鬆收下勝利。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本球王桃田賢斗今年首度在蘇迪曼盃亮相還擔任隊長，這也是他在奧運爆冷提前遭淘汰後，第一次在國際舞台登場，因此桃田這次的狀態，也格外引發外界關注，首戰對埃及他沒上場，第二戰對英國才在男單項目亮相，雖然球王看起來還沒回到巔峰，但仍直落二擊退對手，率領日本5：0獲勝，小組賽2戰全勝鎖定8強。

桃田賢斗在2016年里約奧運因非法賭博無緣出場，遭禁賽1年後，2020年1月又發生司機死亡的嚴重車禍，跨越許多難關才迎接第一次奧運，沒想到最後竟在小組賽以15：21、19：21輸給世界第38的南韓許侊熙，爆冷提前遭淘汰，而日本羽球也被點名是這次奧運最令人失望的項目。

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日本本屆在蘇迪曼盃與馬來西亞、埃及、英國被分在D組，小組賽首戰埃及日本隊並沒有派上桃田賢斗，不過日本隊還是輕鬆以5：0拔得頭籌；昨面對歐洲勁旅英國，日本排出最強陣容出擊，首局靠著渡邊勇大/東野有紗的混雙組合直落二搶下第1點。

而桃田賢斗在第2點男單首度登場交手托朱森（Johnnie Torjussen） ，日本球王首局打得綁手綁腳，比分一直遭對手緊咬，甚至被追至20平，不過桃田回穩連拿兩分，以22：20搶下首局，不過次局桃田馬上就進入狀態，最後以21：10再下一城，直落二拿下勝利。

「一開始我非常緊張，無法掌握自己的比賽節奏，不過到了第二局，我就能夠讓自己冷靜下來，也掌控自己的比賽，」桃田受訪時說道，「我想提高專注力，剛開局實在很緊張，好在之後就讓自己冷靜了下來。」

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