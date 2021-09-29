桌球亞錦賽》少了一姐鄭怡靜助拳 台灣隊不敵香港無緣4強

陳思羽。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕2021亞洲桌球錦標賽昨天在卡達杜哈開打，名列第3種子的台灣隊，在女子團體8強賽以1:3不敵香港，被摒除在4強門外。

今年亞錦賽和中國全運會撞期，中國隊放棄參賽，日本隊也以磨練年輕選手為目標，台灣隊東京奧運混雙銅牌組合林昀儒、鄭怡靜也選擇休兵。

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2019年亞錦賽，台灣女子隊同樣在8強賽遭遇香港，當時陳思羽連續擊退杜凱琹、李皓晴，幫助台灣隊以3:2獲勝，但之後在4強賽以0:3敗給石川佳純領軍的日本隊，並列銅牌。

今年亞錦賽，台灣隊在少了一姐鄭怡靜下，改由陳思羽領軍，搭配劉馨尹和李昱諄兩名國泰隊友。

打頭陣的劉馨尹雖以0:3（5:11、4:11、7:11）不敵世界排名13的香港一姐杜凱琹，但接手上陣的陳思羽克服局數1:2落後，決勝局更在6:9逆境下力挽狂瀾，最終以3:2

（11:7、6:11、13:15、11:3、12:10）氣走世界排名48的李皓晴，幫台灣隊扳回一城。

第三點較量，新秀李昱諄先盛後衰，1:3（12:10、4:11、9:11、12:14）敗給世界排名95的朱成竹。

隨後，陳思羽再度披掛上陣迎戰杜凱琹，過去兩人交手，陳思羽以6勝5負略佔上風，最近3次過招也都贏球。但今天再度對決，陳思羽未能複製上屆的勝利模式，以0:3（9:11、11:13、10:12）落敗，台灣隊也未能將戰線拉長，只能爭奪5至8名。

台灣隊由陳思羽領軍。（資料照，記者劉信德攝）

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