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MLB》讚嘆大谷翔平投球表現！ 教頭盼明年複製成績增加局數

2021/09/30 10:34

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季在投球方面確定關機，無緣寫下大聯盟自1918年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後的單季「10勝、10轟」偉業，但總教練梅登（Joe Maddon）仍讚嘆大谷今年投球表現，同時盼望明年能複製同等成績並增加投球局數。

梅登今賽前透露，大谷翔平本季確定不會再以投手身分登板，這時雙方深思熟慮過後的決定，但天使剩下的比賽中，大谷會繼續在打線方面幫助球隊。

大谷翔平本季投球成績，他出賽23場全是先發，總計130.1局，拿下9勝2敗、防禦率3.18，有156次三振與44次保送，被打擊率0.207、每局被上壘率1.09。值得一提的是，大谷本季在主場未嘗敗績，先發13場，繳出6勝0敗、防禦率僅1.95。

梅登讚嘆：「從帳面成績來看，我的天哪，大谷所做的事情以前從未有人做過，我們已經談論過一千次了，他能以這麼優異的成績結束130局投球，這再好不過了，我認為以130去展望明年是一個非常好的數字，他的信心已經有所提升，知道速球要投去哪，也可以看到他用快速指叉球壓制打者。」

梅登強調：「大谷今年所做的一切，我認為只會讓他明年更有信心，我希望看到他下季能複製這樣的表現，並在明年增加更多的投球局數，就是這麼一回事。」

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