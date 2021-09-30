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MLB》小畢歇特雙響砲含致勝轟！ 藍鳥力退洋基續拚外卡資格

2021/09/30 11:23

〔體育中心／綜合報導〕洋基藍鳥在多倫多三連戰第二天，地主靠著希米恩（Marcus Semien）破紀錄的兩分砲，以及小畢歇特（Bo Bichette）8下致勝轟，6：5扳回一城。賽後洋基仍位居美聯外卡一領先，但與紅襪只剩一場勝差，藍鳥則與水手並列第三。

小畢歇特單場雙響砲，打下致勝分。（USA TODAY Sports）

被排在第二棒的希米恩在開賽就棒打洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），1局下掃出兩分砲先馳得點。柯爾今日主投6局，遭到藍鳥猛攻敲9安，包括2支全壘打失掉5分，但隊友在5至7局攻勢拿下分數追平戰局，讓他逃過敗戰。

不過後續洋基牛棚再度失火，突破僵局的是小畢歇特，今天3局就曾從柯爾手中開轟的他，鎖定霍梅斯（Clay Holmes）94.7英里的伸卡球，直接送出中右外野大牆，個人今年第101分打點進帳，雖然霍梅斯馬上回穩抓下後續三位打者，但洋基打線在9上反攻無力，終場一分差輸球。

藍鳥火力旺盛全場打出10支安打包括3轟，小畢歇特單場兩支陽春彈成為獲勝功臣。雖然全壘打榜第二的藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）沒有開轟但仍敲出一支安打送回一分。希米恩的兩分砲是今年第44發全壘打，超越強森（Davey Johnson）1973年43轟紀錄，成為大聯盟二壘手史上單季最多全壘打成績。

希米恩首局就敲出破紀錄全壘打。（美聯社）

角逐賽揚獎的柯爾進入九月後表現下滑，先發6場拿下3勝2敗，單月防禦率高達5.13，與八月僅0.51的鬼神成績有明顯落差。洋基與紅襪、水手、藍鳥三隊的外卡競爭白熱化，但接下來的賽程可能對洋基不太友善，明天與藍鳥最後一戰後，要與全美聯戰績最佳的光芒三連戰。

柯爾6局失5分靠隊友解圍逃敗。（美聯社）

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