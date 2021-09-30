MLB》龍頭關鍵戰痛宰費城人 勇士分區封王魔術數字只剩1！

勇士封王魔術數字剩下1。（圖片取自勇士推特）

〔體育中心／綜合報導〕攸關季後賽資格的國聯東區龍頭關鍵爭奪戰，費城人此役對上勇士牛棚再度核炸，單局狂失4分，終場勇士以7：2贏球，將分區封王的魔術數字降到只剩下1。

國聯季後賽球隊已經大致底定，釀酒人在分區封王，同區的紅雀在昨天確定獲得外卡資格，巨人與道奇都確定能打季後賽，但兩支百勝球隊還得爭奪國聯西區的龍頭，輸掉的那隊則會成為外卡第一種子。因此國聯目前只剩下一個名額可以晉級季後賽，那就是國聯東區龍頭。

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勇士在昨天擊敗費城人後已將分區封王的魔術數字降到剩下3，今天勇士派出左投佛里德（Max Fried）先發，他繳出7局6K僅失2分（1自責分）的好投，比下費城人先發諾拉（Aaron Nola），他今天主投6局失3分。

佛里德7局好投奪勝。（USA TODAY Sports）

兩隊在前6局打完勇士僅以3：2領先費城人，但本季防禦率相當可怕的費城人牛棚在7局「核炸」，總計該局球隊共派出3名投手，被打4支安打，投出3次保送，狂失4分都是責失分，也讓比賽就此定調，終場勇士就以7：2擊敗費城人，將魔術數字縮小到1。

勇士只要能在明天橫掃費城人就能順利封王，但若輸給費城人，剩下3場與大都會隊的比賽只要拿下一場能封王，抑或是費城人只要輸給馬林魚一場勇士同樣也能封王。

諾拉6局失3分吞敗。（法新社）

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