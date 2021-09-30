NBA》獨一無二！ 魏斯布魯克狂讚AD是「終極武器」

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季加盟湖人的明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），在經過首次正式訓練後狂讚A.戴維斯（Anthony Davis），除了直呼是「終極武器」外，更誓言要幫助A.戴維斯發揮到極限。

衛魏斯布魯克在經過正式訓練後，直說新隊友A.戴維斯是「獨一無二」，認為並沒有人能在相同的體型做出和A.戴維斯一樣的事，而他也透露自己的任務就是要幫助A.戴維斯發揮，他說：「我的工作就是確保我每天、每次訓練、每場比賽都能推動著他，如此一來他每晚的比賽都能處在巔峰狀態。」

請繼續往下閱讀...

衛魏斯布魯克也認為A.戴維斯上季並沒有完全發揮、未到極限，他說：「他在這個聯盟待很久了，他知道該如何去打比賽，他知道他該展現出什麼，我知道他現在想要有所展現，所以我的工作就是去確保他每晚都能有表現。」

對於衛魏斯布魯克的評價，A.戴維斯則表示自己確實喜歡有隊友的推動，希望有人可以在犯錯的時候告訴自己，他說：「我和衛斯特布魯克在首次訓練時，談了很多關於當我們兩個搭檔可以在場上做的事。」A.戴維斯表示自己就是想要隊友們的討論。

A.戴維斯上季飽受腱傷勢所苦，缺席36場比賽、剛好一半的賽事，根據《ESPN》指出，這是他生涯中缺陣最多的一季，場均攻下21.8分，7.9籃板，1.6阻攻。

魏斯布魯克。（資料照，USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法