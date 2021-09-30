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MLB》釀酒人投手群接力演完封 中斷紅雀17連勝（影音）

2021/09/30 12:17

〔體育中心／綜合報導〕寫下隊史新高17連勝、勢如破竹贏到停不下來的紅雀，今日卻慘遭釀酒人投手群封鎖，全場僅敲出3支安打一分未得，遭0：4完封。

釀酒人今日推派豪瑟（Adrian Houser） 先發，表現不俗，雖然首局就遭遇亂流，安打和保送，讓紅雀攻佔滿壘，但最後仍是用雙殺化解危機，接下來幾局他也穩住局面未有失分，主投5局被敲3支安打，有2次保送1次三振，用球數67球，賽後拿下勝投（本季目前10勝6敗）。

豪瑟退場後，蘇特（Brent Suter）投1局、巴克斯柏格（Brad Boxberger）投1局，Aaron Ashby投2局，3人表現出色，持續封鎖紅雀打線，都未被擊出安打，其中Aaron Ashby還狂賞對方5次三振。

釀酒人打線部分，首局攻佔一二壘後，麥克拉斯（Miles Mikolas）暴投讓跑者上到二三壘，艾斯科巴（Eduardo Escobar）雖敲滾地球出局，但也護送跑者回本壘得到第1分，6局上沃格巴克（Daniel Vogelbach）敲出2分砲，幫助球隊取得3：0，7局上皮納（Manny Pina）陽春砲再添1分，終場釀酒人就以4：0中止紅雀連勝紀錄。

紅雀上次輸球要是9月11日，當時以2：4敗給紅人，紅雀的17連勝是9月份史上第2長的連勝紀錄，僅次於小熊在1935年的21連勝，MLB歷史最長連勝紀錄則是印地安人在2017年豪奪22連勝。

紅雀中止連勝紀錄。（法新社）

釀酒人先發投手豪瑟。（USA TODAY Sports）

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