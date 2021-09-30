MLB》光芒雙轟擊落太空人 奪美聯季後賽頭號種子

B.洛爾本季35轟出爐。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今日靠著B.洛爾（Brandon Lowe）與崔志萬貢獻兩支三分砲，在客場以7：0大勝太空人，成為美聯季後賽的頭號種子，太空人則錯過今天在主場自立封王的機會。

法蘭柯追平名人堂選手上壘紀錄。（美聯社）

大物新秀法蘭柯（Wander Franco）在1局上就從太空人先發賈西亞（Luis Garcia）手中敲出二壘安打，雖然沒有隊友掩護無法回到本壘，但他已經追平全聯盟20歲以下球員最多連續上壘場次紀錄。2局上光芒再度發起進攻，菲利浦斯（Brett Phillips）靠失誤上壘，米吉亞（​Francisco Mejia）敲安讓光芒先馳得點。下一棒B.洛爾上來第一球就敲出全壘打，讓比分一下子來到3：0。

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崔志萬開轟。（USA TODAY Sports）

5局攻勢再起，B.洛爾再度敲長打上壘，克魯茲（Nelson Cruz）也選到保送，下一棒的崔志萬鎖定第一顆掉到好球帶正中位置的曲球，直接掃出右外野全壘打牆，比分改寫成6：0。相較於光芒砲聲隆隆，地主太空人直到5局才有打者敲安上壘，但今天他們也只有擠出3支安打，僅在9下靠2次四死球來到得點圈，比賽中完全被拉斯穆森（Drew Rasmussen）領銜的光芒投手群封鎖。

光芒賽後戰績來到98勝60敗，成為2008年球隊更名後成績最佳的一季，也是隊史第三次以頭號種子身分進入美聯季後賽，也是繼2011-2012洋基之後，再次有美聯球隊能夠連續兩年以戰績第一進入季後賽。雖然沒辦法贏球，但只要水手今晚敗給運動家，太空人仍然可以在今天達成5年來第4次國聯西區封王的成就。

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