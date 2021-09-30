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中職》悍將年度盛會來了！ 金曲歌王、核彈級歌手助陣

2021/09/30 12:16

悍將年度最盛大的音樂主題日將於10/9（六）-10（日）登場。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕悍將年度最盛大的音樂主題日也將於10/9（六）-10（日）登場，連續4年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，邀請到「金曲歌王」、「核彈級歌手」、「柔韌女聲」以及「排灣普通女神」為大家高歌歡唱。

屬於音樂的盛會就要一起大玩音樂遊戲，邀請大家「寫一首歌」來為自己的心情點播一首歌，還有機會與現場的Fubon Angels互動拿限量小禮；「沒那麼簡單」透過繽紛色系的彩虹鐘來體驗歌曲彈奏；加入「調色盤」挑戰關主的音樂關卡，以及「跳進來」、「離開地球表面」等互動音樂遊戲，一起跟著節奏律動狂歡擺動，在悍將城堡享受音樂盡情飆舞。

「富邦證券G!POP流行音樂節」除了各式音樂互動攤位外，富邦證券也將連續兩日準備超大好禮要在五局中場舉辦【好想對你說】抽獎活動，將由好久不見的「理財悍將」登上環形舞台抽出幸運的悍將家人送出精美好禮。

連續兩日賽前的場外舞台將舉辦Fubon Angels的「我想悍你唱」，家人們把握機會與女孩一起高歌一曲！10/9（六）賽後Fubon Angels 2021全新單曲【說愛我】也將首次公開亮相。

不可錯過的音樂主題日，兩日內野門票加價100元，更多詳細內容請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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