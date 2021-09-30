晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 業餘

U23世界盃》砲轟台灣火球男！ 運動家新秀一字盛讚團隊（影音）

2021/09/30 12:36

布爾瓦斯首打席就夯出2分砲。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕哥倫比亞今在U23世界盃複賽逆轉台灣，今有全壘打演出的布爾瓦斯（Brayan Buelvas），昰運動家農場排名第8新秀，賽後他將這場逆轉勝，歸功團隊努力。

布爾瓦斯首打席就夯出2分砲，棒打能飆154公里火球的台灣先發投手莊陳仲敖，幫助球隊扳成2：2平手，雖然這也是布爾瓦斯此役唯一一支安打，但這發全壘打彌足珍貴，成功點燃球隊反撲氣燄。終場哥倫比亞以5：4逆轉勝。

布爾瓦斯賽後表示：「我們能2度扳回劣勢真是太好了，這是團隊努力的結果，與這些隊友並肩作戰的感覺很好，我們總是用西班牙文『armonia』來形容自己，翻成英文就是合而為一的意思。」

年僅19歲的布爾瓦斯，是運動家農場排名第8新秀，本季在小聯盟1A出賽88場，敲出16轟，另有50分打點、17次盜壘成功，打擊三圍.219/.306/.412。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。