U23世界盃》砲轟台灣火球男！ 運動家新秀一字盛讚團隊（影音）

布爾瓦斯首打席就夯出2分砲。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕哥倫比亞今在U23世界盃複賽逆轉台灣，今有全壘打演出的布爾瓦斯（Brayan Buelvas），昰運動家農場排名第8新秀，賽後他將這場逆轉勝，歸功團隊努力。

布爾瓦斯首打席就夯出2分砲，棒打能飆154公里火球的台灣先發投手莊陳仲敖，幫助球隊扳成2：2平手，雖然這也是布爾瓦斯此役唯一一支安打，但這發全壘打彌足珍貴，成功點燃球隊反撲氣燄。終場哥倫比亞以5：4逆轉勝。

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布爾瓦斯賽後表示：「我們能2度扳回劣勢真是太好了，這是團隊努力的結果，與這些隊友並肩作戰的感覺很好，我們總是用西班牙文『armonia』來形容自己，翻成英文就是合而為一的意思。」

年僅19歲的布爾瓦斯，是運動家農場排名第8新秀，本季在小聯盟1A出賽88場，敲出16轟，另有50分打點、17次盜壘成功，打擊三圍.219/.306/.412。

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