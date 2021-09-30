MLB》不放棄分區龍頭！ 道奇單場6轟上演驚天逆轉秀（影音）

〔體育中心／綜合報導〕正在力拚國聯西區龍頭的道奇，今上演一場超狂逆轉秀，8下狂灌5分逆轉，終場以11：9擊敗教士，近期摘下3連勝。

道奇今靠連續安打，加上波洛克（A.J. Pollock）2分砲，首局就攻下4分，未料教士吹起反攻號角，2、3、4半局都有分數進帳，前5局打完，雙方5：5平手。

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席格致勝2分砲。（法新社）

教士6上攻下1分，打破平手僵局，7上單局打了8人次換回3分，比數以9：5領先。眼看大勢已去的道奇，用超狂火力演出逆轉秀，7下貝茲（Mookie Betts）開轟追回1分，8下馬恩西（Max Muncy）、波洛克背靠背開轟，1出局後貝林傑（Cody Bellinger）也敲出全壘打，道奇扳平比數，接著席格（Corey Seager）追加2分砲，道奇單局4轟換回5分，硬生生逆轉戰局。

9上道奇推出當家守護神簡森（Kenley Jansen），飆出3連K收下勝利，塞揚強投薛哲（Max Scherzer）此役先發5.1局被敲11安，失6分（5責失），靠隊友火力支援逃過敗投。

道奇摘下3連勝，目前以102勝56敗戰績，持續緊咬國聯西區龍頭巨人，落後2場勝差，能否在最後4戰超車，將進入白熱化階段。

席格致勝2分砲。（法新社）

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