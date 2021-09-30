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T1》「More Than One不僅如此」元年口號出爐

2021/09/30 13:06

T1聯盟今天公布首季口號「More Than One不僅如此」。（T1提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年首季即將到來，T1聯盟今公布首季口號「More Than One不僅如此」，期許T1聯盟能夠在台灣籃壇扮演多元角色，提供球員不僅一種的職場選擇、企業不僅單一的平台投入、球迷不僅現有的聯賽觀賞。

T1聯盟秘書長張運智說：「我們希望T1聯盟不僅僅只是一個職業籃球聯賽，而是能夠賦予職業籃球更多不同面貌，將影響力延伸到更多不同的地方，建構出一個整合台灣籃球資源的大平台，讓T1聯盟成為籃球夢想的起點、台灣籃球文化的搖籃。」

除了首季口號出爐，T1聯盟首季主視覺影像也同步亮相，跳脫一般傳統的籃球意象框架，T1聯盟主視覺也是「不僅如此」，以複合媒材的藝術創作形式呈現出令人驚艷的視覺效果，先是以手繪真實照片動作畫出線稿，再透過電繪一格一格調色，為了增加更多視覺張力，再利用酒精水彩做出類潑墨技法，企圖呈現籃球運動的呼吸與節奏感。

藉由特殊的暈染效果，不僅讓畫面更具力量與律動感，也象徵著T1聯盟期望能將聯盟的熱情、能量與影響力，如潑墨般向外渲染，讓更多人都能感受到聯盟想要傳達的台灣獨有籃球文化。

張運智表示：「本季聯盟的主打口號是『More Than One不僅如此』，所以我們希望主視覺設計也能呼應我們的口號，有別於過往籃球相似的設計語言與邏輯，帶給大家完全不一樣的視覺衝擊。」

此外，張運智還加碼爆料，他表示，先前聯盟和各球團開會公布主視覺設計時，獲得很大的迴響，每支球團代表都一致表示主視覺影像十分吸睛，充分凸顯出T1聯盟勇於創新、求變的風格。未來這些主視覺影像，將會規劃登上六都的戶外大型看板，也會應用在聯盟首季的輸出物，希望大家看到後都能對T1聯盟留下耳目一新的印象。

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