MLB》誰是大聯盟最長連勝球隊？ 專欄記者撰文一探究竟

紅雀17連勝是近20年來第三長連勝紀錄。（資料照。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕9月贏不停的紅雀今日在主場遭釀酒人完封，無緣推進連勝紀錄，將場次停留在17連勝，但已經刷新隊史紀錄且位居大聯盟連勝場數第七名。而大聯盟歷史連勝最多場紀錄要回溯至超過一百年前，由紐約巨人隊寫下的26場。

《NBCSports》記者Logan Reardon撰文寫道，舊金山巨人的前身紐約巨人隊，曾在1916年球季創下高達26場連勝的紀錄。不過在這數據中有非官方的平手場次，當時連勝場次已經來到12場，巨人原訂與匹茲堡海盜隊交手，比賽中雙方平手直到因雨中斷，最後裁定延至隔日再戰並舉行雙重賽，原本平手的比賽就因為規則而「被消失」，紐約巨人後續則寫下了大聯盟連勝歷史紀錄。

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文章指出，絕大部分連勝紀錄都是在20世紀初期創下，但2017年克里夫蘭印地安人曾寫下22連勝，是大聯盟史上第二多。奧克蘭運動家也曾在2002年刷出一波20連勝，但這兩隊都未能在該年球季的季後賽勝出，皆止步於分區系列賽。

有連勝亦有連敗，同樣也有球隊創下超長場次連續輸球的不光彩紀錄。連敗榜上最慘的球隊非費城球隊莫屬。費城費城人曾經在1961年球季苦吞23連敗，另一支費城球隊、費城運動家更是在1916及1943年，兩度於歷史上寫下不名譽的20連敗紀錄。巴爾的摩金鶯今年19連敗，與2005年皇家隊、1975年底特律老虎等隊並列歷史第五多。

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